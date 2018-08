La inflación llegó a 19,6% en siete meses y suma tensión al acuerdo con el Fondo

La inflación de julio superó los cálculos de la mayoría de las consultoras privadas y arrojó un preocupante 3,1 por ciento, según dio a conocer ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Ese porcentaje es el segundo más alto en lo que va de 2018, sólo superado por la suba de junio, cuando el incremento de precios representativo del total de hogares del país marcó el récord de 3,7 por ciento.

De esta forma, el acumulado anual se estiró hasta el 19,6 por ciento en apenas siete meses, encendiendo dudas respecto de la posibilidad de cumplir con uno de los objetivos acordados con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El mes más “caliente” del año en Córdoba

Según lo firmado con el organismo crediticio, uno de los parámetros por revisar periódicamente es el avance del índice de precios al consumidor. En el memorándum que resume las políticas económicas y financieras refrendado por el Estado nacional y por el Fondo, la meta de inflación fijada es del 27 por ciento para todo 2018. Algo que los economistas y el propio gobierno consideran incumplible.

Sin embargo, no todo está perdido. El acuerdo es flexible en ese punto porque menciona bandas con dos límites adicionales. Si se supera el 29 por ciento, el texto dice que el Central discutirá con los representantes del Fondo “la respuesta de política apropiada”.

IPC mensual

Ahora, si la meta supera el 32 por ciento, el control será mayor. En ese caso, el memorándum habla de hacer “una consulta con la Junta Ejecutiva del FMI sobre su propuesta de respuesta de política antes de que los desembolsos del acuerdo estén disponibles”.

En otras palabras, si se pasa del 32 por ciento, si bien no significa que el acuerdo se caiga, se condicionan mucho más los desembolsos, que dejan de ser automáticos.

“Hay dos tipos de metas en todos los acuerdos con el Fondo, unas que se llaman de performance, y otras denominadas indicativas. Las primeras, si no se cumplen, no se hace el desembolso. Ahí está el tema del déficit fiscal primario. Lo de la inflación es una meta indicativa, si no se va cumpliendo, genera consultas y, probablemente, medidas adicionales”, explicó a La Voz Gustavo Reyes, economista del Ieral (Fundación Mediterránea).

El préstamo firmado con el FMI es por un total de 50 mil millones de dólares, pero el dinero se va entregando en desembolsos parciales y programados, a medida que se van cumpliendo los objetivos establecidos.

Según el Indec, la inflación de los últimos 12 meses fue de 29,5 por ciento y el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyecta un 31,8 por ciento para fin de año, lo que reduce al mínimo el margen.

Para llegar a ese porcentaje, los analistas consultados por la máxima autoridad monetaria dicen que la inflación debería avanzar al 1,8 por ciento promedio mensual hasta diciembre.

Pero hay un problema, este cálculo fue hecho a partir de una encuesta de fines de julio, antes de que se produjera la última suba del dólar, que elevó el tipo de cambio por encima de los 30 pesos. Esto generará –seguramente– un nuevo traslado a precios y presionará, aún más, la inflación.

Además, están previstos nuevos aumentos de la energía eléctrica, del transporte público y de los combustibles.

“Entendemos que el cálculo de la inflación de 2018 está en el 32 por ciento. El acuerdo no se va a caer si se pasa, pero no llegar con la inflación prevista implica más discusiones, más reuniones y menor grado de libertad para decidir las políticas que si estuviera todo bien y se fuera cumpliendo lo pautado originalmente”, apuntó Reyes.

Un dato para analizar cuál puede ser la inflación de agosto en adelante se conocerá hoy, también desde el Indec: el índice de precios mayoristas.

La inflación de julio se vio principalmente impulsada por la suba de los alimentos (4%), del transporte (que subió un 5,2% de la mano de los combustibles) y del ítem recreación y cultura (5,1%). Las liquidaciones hicieron bajar la ropa y el calzado (0,1%).

En Córdoba, la energía subió 7,46% en julio

Luz. La boleta de energía eléctrica creció el 7,46% el mes pasado en Córdoba y, según el índice elaborado por la Dirección de Estadísticas de la Provincia, acumula un 36% en el año.

Salir a comer. El consumo en bares y restaurantes fue uno de los servicios privados que más se incrementó el mes pasado (5,78%).

Súper. Los alimentos y bebidas subieron en línea con el nivel general (3,5%), con picos en aceites y grasas (8,2%) y en verduras (8,4%). El aceite acumula un 46% en lo que va de 2018.

Pan. Otro alimento que subió este año por encima de la inflación promedio es el pan: 33,2% desde enero hasta julio. Los pescados y mariscos, 29,1%.

Ropa y calzado. La indumentaria es uno de los productos que menos trepó en el año. La ropa subió un 12,9% y el calzado, 16,57%. En ambos casos, por debajo del nivel general.

Artefactos para el hogar. Subieron 6% en julio.

Fuente: La Voz del Interior