Colón vs. Sao Paulo: cómo ver el partido en vivo y online

Colón recibirá este jueves a Sao Paulo de Brasil en el partido de vuelta de la segunda fase de la Copa Sudamericana 2018, en un partido que se jugará a partir de las 21:45 en el estadio Brigadier Estanislao López con el arbitraje del paraguayo Mario Díaz de Vivar.

En la ida, el Sabalero se impuso 1 a 0 y el ganador de la serie enfrentará en los octavos de final a Junior de Colombia.

Colón viene de igualar ante Patronato en Paraná en la primera fecha de la Superliga argentina mientras que previamente logró un buen triunfo en su visita a San Pablo por 1 a 0 en el partido de ida de la segunda fase de la Sudamericana y con solo igualar con el equipo de Brasil se clasificará a la ronda siguiente.

El entrenador Eduardo Domínguez aún no dio a conocer el elenco que pondrá mañana, pero se estima que no haría variantes y jugarían los mismos once que empezaron disputando el encuentro en tierras brasileñas.

Por el lado del conjunto paulista, viene de ganarle a Sport Recife el pasado fin de semana por lo que se mantuvo en la cima del torneo Brasileirao y la novedad es que el delantero Diego Souza no será de la partida para enfrentar al equipo santafesino.

El técnico Diego Aguirre decidió que Souza ni siquiera viaje a Argentina y, según medios brasileños, la baja del atacante está relacionada a un cruce que tuvo con el defensor de Colón Guillermo Ortiz durante el partido de ida. Su reemplazante sería Gonzalo.

Cómo verlo

El partido se podrá ver en vivo y online por Fox Sports / Fox Sports Play.

Una opción que eligen muchos que no tienen televisión por cable o satélite es verlo online y en vivo en A Puro Gol, (en el último video, al empezar el partido) o también en televisionparatodos.tv.

Además muchos acuden al sitio golesespana (último video al empezar el partido), o a los links que ofrece el sitio Roja Directa, en este último caso teniendo que cerrar las ventanas de publicidad.

Probables formaciones

Colón: Leonardo Burián; Gustavo Toledo, Erik Godoy, Emanuel Olivera, Guillermo Ortiz, Gonzalo Escobar; Leonardo Heredia, Matías Fritzler, Marcelo Estigarribia; Alan Ruiz y Javier Correa. DT: Eduardo Domínguez.

Sao Paulo: Jean; Bruno Peres, Bruno Alves, Robert Arboleda, Reinaldo; Jucilei, Liziero, Nene; Joao Rojas, Éverton y Santiago Tréllez. DT: Diego Aguirre.

Estadio: Brigadier Estanislao López

Árbitro: Mario Díaz de Vivar (Paraguay)

Hora: 21.45