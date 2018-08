Video: pasajeros de colectivo redujeron a un hombre por mostrarle el pene a una mujer

Un grupo de pasajeros redujo a un hombre mientras viajaban en un colectivo de Lanús por haber exhibido sus genitales a una mujer.

Todo transcurría dentro de la normalidad en el interno 270 de la línea 33 cuando una mujer comenzó a gritar. Enseguida los otros pasajeros salieron a defenderla.

Natalia, de 37 viajaba con su hija y contó que un hombre, identificado luego como Jorge Néstor Salomón, se paró al lado suyo, rozó su pena contra su hombro y se tapó con una carpeta negra.

“No me di cuenta de lo que estaba pasando porque tenía mi vista en el celular. Él me pidió disculpas y me sonrió", relató la víctima según Clarín. “Entonces corrió la carpeta y le mostró sus genitales”, agregó.

Natalia luego relató cómo fue su reaccionó: "Me agarró un ataque, empecé a gritar y lo empujé. Todos lo vieron y lo atraparon porque él se quería escapar".

Allí los pasajeros comenzaron a filmarlo para difundirlo por redes sociales y escracharlo. En el video sale Salomón diciendo que “lo hizo sin querer”, mientras intentaba soltarse de los otros pasajeros para escapar.

El hombre quedó detenido por exhibicionismo.



Fuente: La Voz del Interior