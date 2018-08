Se acerca la 50º edición de la Feria Zonal de Ciencia y Tecnología

El viernes 14 de septiembre se llevará a cabo, en San Francisco, la 50º edición de la Feria de Ciencias y Tecnología. La instancia zonal se realizará una vez más en las instalaciones del IPET Nº 50 “Emilio F. Olmos”. El evento se realizará bajo los lineamientos del Ministerio de Educación y Deportes de la Nación a través del Programa Nacional de Ferias de Ciencias y Tecnología.

Jeremías Vignola, uno de los coordinadores, comentó que esta nueva edición será "especial" y que esperan contar con mayor cantidad de proyectos escolares que los del año pasado, que fueron 28.

"Estamos entrando en la etapa de inscripción, que sería hasta el 31 de agosto. La buena noticia que tenemos es que hay muchos proyectos y además muy variados, que es lo que nos gusta. Tenemos proyectos de nivel inicial, primario, secundarios, participa el CENMA, y está la posibilidad de que participe la escuela de la cárcel, que sería modalidad contexto de encierro, entonces tenemos una variedad", contó.







El coordinador explicó que para tal fin se dictó durante todo el año un curso de capacitación a los docentes y en unos días se realizará el curso final para luego dar paso a la entrega de carpetas.

Por su parte Jorge Tomé Seif, el director del establecimiento, manifestó: "Siempre recuerdo cuando tengo la oportunidad que los alumnos no son los mismos antes. Después de la feria, se crean lazos muy particulares, muy especiales, con los profesores, con las instituciones. Los alumnos adquieren un grado de madurez muy especial después de la Feria de Ciencias y también es bueno recordar que en investigación, en la parte educativa, más allá de eso no hay nada,e s el alumno el que va creando nuevo conocimiento, algo que no tiene precio".

Por último, sobre el nivel del evento, expresó: "Prácticamente todos los años hubo proyectos que llegaron a la instancia nacional. Es un buen indicador de que el jurado que se tiene tiene gran rigurosidad y siempre apunta a que un proyecto vaya lo más lejos posible".