Interasociativo: Devoto venció a Tiro Federal en el arranque de la 2ª fecha

Este martes comenzó la segunda fecha del Interasociativo de básquet en Devoto donde el local venció a Tiro Federal de Morteros por 80 a 54.

La jornada se completará el jueves con el atractivo principal del clásico sanfrancisqueño entre El Tala y San Isidro que se disputará en el estadio Luis Ferreyra. En tanto, el viernes El Ceibo visitará a Porteña Asociación.

Cabe recordar que la primera jornada tiene un partido postergado, se trata del otro clásico local entre El Tala y El Ceibo que aún no tiene fecha de programación.

2ª fecha:



SS Devoto 80-54Tiro Federal - (martes)

El Tala vs San Isidro - (jueves 22 hs)

9 de Julio (Morteros) vs San Jorge - (jueves 22 hs)

Centro Social (Brk) vs Almafuerte - (jueves 22 hs)

Cultural Arroyito vs 9 de Julio (Freyre) - (viernes 22 hs)

Porteña Asoc. vs El Ceibo - (viernes 22 hs)



POSICIONES

SS Devoto 4 pts. Tiro Federal 3 pts. 9 de Freyre 2 pts. San Jorge 2 pts. 9 de Morteros 2 pts. Almafuerte 1 pt. Centro Social (Brk) 1 pt. San Isidro 1 pt. Porteña Asoc. 1 pt. Cultural Arroyito 1 pt. El Ceibo 0 pts. El Tala 0 pts.

Fuente: Radio Belgrano