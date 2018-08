Joven rapero de Frontera canta en contra del aborto

Fabricio Escovedo, un rapero de Frontera, realizó una canción en donde habla del aborto, en el marco de las recientes discusiones que se llevaron a cabo en Diputados y Senadores que terminaron con el rechazo a la legalización de la práctica.

La canción se llama "No al aborto" y fija su posición en torno al tema.

El joven es conocido por haber realizado ya otras canciones sobre temas sociales y de actualidad.



La letra

"No al aborto"

De Fabricio Escovedo

Hoy me hago escuchar

en tono de protesta

voy a hablar del aborto

que a muchos les molesta

Abortar es matar

aunque no les parezca

vivirán ahogadas

con cargo de conciencia



Como puede ser

elegir sin razón

elegir una ley

que no tiene solución

Abortar no es elegir

por su propia vida

abortar es matar

a un engendro de su vida



Fue Dios quien nos trajo

y regaló la vida

él decidirá

cuándo tomar partida



Qué fácil es decir

'elijo abortar'

pero más fácil es

cuidarse en momento de intimidad

Sé que muchas dirán

los casos de violación

pero cuántos casos hay

que no fue la solución



La mejor solución

es valorar la vida

cuidar los 9 meses

dentro de tu pancita



Por eso mujer

usemos la razón

si no lo quiere tener

delo en adopción

Hay muchas mujeres

que les sobra amor

y se harán cargo

de su educación

Si hay algo que no entiendo

a qué salen a marchar

ayer para 'Ni una menos'

Y hoy para asesinar



Por eso hoy me atrevo

y vengo a cantar

por ese angelito

que no van a escuchar

Usan pañuelos verdes

en color de la esperanza

esperanza denle al niño

que crezca en su panza



Él tiene derecho

a luchar por la esperanza

aunque la vida sea dura

y la plata no alcanza

Cuando ellos crezcan

me darás la razón

cuando te digan mamá

y te llenes de emoción



Digámosle sí a la vida, no hay nada más lindo que un hijo yo le digo NO AL ABORTO



Yo no soy machista

sólo tengo mi opinión

el que decide en nuestra vida

es nuestro salvador

Él decide cuánto en esta vida

nosotros duramos

él nos regaló la vida

y no la valoramos

Entonces fijense

hasta qué punto llegamos

no solo golpeamos

también asesinamos

Asesinar a un niño

está en nuestra mente?

no decide por su cuerpo

sean inteligentes

Diganme algo más lindo

que les digan 'mamá'

y escuchar su vocecita

cuando están por despertar



No habrá cosa más linda

que puedan comparar

y crecer en su vientre

no lo van a olvidar



Y con sus pataditas

empiece a molestar

y su corazoncito

empiecen a escuchar



Entonces es hora

de que tomen razón

que lo que ustedes quieren

es una equivocación

Por eso yo reclamo

y me hago escuchar

por las pequeñas vidas

que no pueden hablar



Que con sus pataditas

se hacen escuchar

yo no tengo la culpa

No me mates mamá!!!



Y si sos joven

asume con valor

un hijo en la vida

no es una equivocación



Es un gran regalo

que te lo mandó Dios

y algunas que no pueden

eso valorenlo



Hay que valorar por esas mujeres que no pueden tener y mueren de ganas de ser mamá y las mujeres que tienen la posibilidad quieren tomar esta decisión.



No hay nada más lindo que un hijo en el mundo, no hay nada más lindo que ser padre, que ser madre, así que es hora de razonar, que no hay nada más lindo que traer un hijo al mundo, es el regalo más preciado de Dios es lo mejor que nos va a pasar en la vida.

Yo soy padre y sé lo que digo y sé por qué te lo digo, porque amo con locura a mis hijos y doy la vida por ellos. Por eso da la vida por ellos y darle la oportunidad de crecer, dale la oportunidad de nacer porque un hijo se trae al mundo para ser feliz, para hacerlo feliz.