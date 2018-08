Apostasía colectiva: "Es un trámite que se realiza para quienes no creemos en esa institución"

El domingo 26 de agosto desde las 16 en el Paseo de la Memoria se llevará a cabo un encuentro con el objetivo de reunir a aquellas personas interesadas en apostatar.

El encuentro es organizado por un grupo de personas autoconvocadas que prevén brindar información a todas aquellas personas que deseen "darse de baja" de la Iglesia Católica y que no sepan cómo hacerlo.

Estrella Vergnano, una de las mujeres que convoca a la jornada, comentó el origen de la idea. "Creo que la idea de la apostasía colectiva surge después de la no sanción de la ley del aborto surgen más las ganas de decir 'esta institución no nos representa y no queremos seguir apareciendo en los libros'.

Belén Lencina, otra de las organizadoras, agregó: "Somos autoconvocados, un grupo de amigos que ya lo veníamos charlando, que hace rato no estamos de acuerdo con la Iglesia. Ahora surge esto de la apostasía, considerando que estaba bueno el movimiento que se estaba dando a nivel país de hacerlo de manera colectiva. Esto genera que se haga más visible la cantidad de personas que no están de acuerdo con la institución más allá de que creas o no en Dios. Porque tiene que ver con otra cuestiones, como por ejemplo que la Iglesia como institución usa la cantidad de creyentes bautizados que tiene para generar presiones y obtener privilegios ya que representa al 90 por ciento de argentinos. Entonces la manera colectiva hace que se visibilice".

Respecto a la respuesta que ha tenido la iniciativa, que viene difundiéndose hace varios días a través de las redes sociales, comentó: "Tenemos muchas consultas, mucha gente de San Francisco y de la zona se está poniendo en contacto para ver cómo puede hacer, incluso sanfrancisqueños que están viviendo en el exterior. Apenas lo publicamos, la página de Facebook 'Apostasía Colectiva' alcanzó varios 'Me Gusta'. Hay cierta necesidad de conocer cómo es el trámite, que no es complicado, sino bien sencillo de realizar".

Sin embargo, Vergnano agregó que también hay personas que si bien adhieren a la idea, no manifestaron interés en hacerlo. "Hay gente que no tiene ganas, que no le importa la institución, pero que tampoco tiene ganas porque es un trámite y a muchos no les gusta hacer más trámites de los que están obligados a hacer", reconoció.

Y añadió: "El 90 por ciento de los argentinos estamos bautizados, y hay mucha gente que después no le interesa la institución, la Iglesia, no se reconoce a sí mismo como católico, no predica la religión pero que tampoco le interesa desafiliarse, porque el 30 por ciento de los argentinos aproximadamente son católicos activos practicantes, hay una diferencia entre bautizados y los que practican la religión".

Trámite

Sobre cómo es el trámite que impulsan a hacer, explicó: "Lo que aconsejamos es que si no les interesa hagan el trámite. La apostasía colectiva está buena porque nos juntamos y lo hacemos todos juntos. Pero si lo quieren hacer por su cuenta pueden entrar a la página www.apostasia.com, completar los datos. La misma página te da la dirección de la diócesis donde tenés que dirigir la carta. Cualquier persona puede ir a llevarla personalmente o colectivamente el 26 de agosto".

En cuanto a los motivos por lo que impulsan la idea, Vergnano dejó en claro que son varios y que cada persona tiene los suyos. Sin embargo, reconoció que el principal tuvo que ver con la campaña en contra de la legalización del aborto. "Y también esto de que los senadores hicieran alegaciones religiosas a una cuestión de salud pública. Y no da lo mismo pertenecer o no, son nuestros derechos y hay una institución que quiere que nuestros derechos no valgan", apuntó.

Por su parte Lencina agregó: "Si nos ponemos a recordar, la Iglesia como institución se opuso al voto femenino, al matrimonio igualitario, a la Ley de Educación Sexual, a los anticonceptivos, al divorcio. Son un montón de derechos, leyes, políticas, de un Estado que es laico y que ellos en nuestro nombre como institución utilizan esa fuerza para presionar, para poner trabas, para intervenir. Esto es un trámite que se realiza para quienes no creemos en esa institución, nuestra práctica sea coherente con esa idea, es simplemente un trámite".

Separación Iglesia - Estado

En lo que tiene que ver con otro de los postulados que sostienen, en este caso la separación entre la Iglesia y el Estado, Lencina defendió: "No es la única religión que existe en Argentina. Si bien puede ser la más representativa, no hay datos concretos que digan a cuánta gente representan. Creo que los montos que son asignados podrían estar asignados a otras políticas del Estado".

Por último, Vergnano agregó: "Pienso que la Iglesia debería ser un culto autosustentado por sus fieles y no por todos los argentinos, que tiene muchos privilegios, esto de que no paguen impuestos por las propiedades que tienen en Argentina, de los sueldos elevados. Argentina no es un país al que le sobre la plata, tienen muchas exenciones. Es la única carrera que se paga, a los seminaristas le pagan la carrera, tiene muchísimos privilegios".

"Podríamos utilizar esa plata para un montón de otras cosas esenciales que faltan", concluyó.