Fixture completo de la B Nacional

En la sede que la AFA posee en la calle Viamonte, la reunión del Comité Ejecutivo de este lunes entregó los resultados de cómo se jugará la competición de la segunda categoría del fútbol argentino.

Con dos ascensos a la Superliga y dos descensos (uno a la zona Metropolitana y otro al Federal) la entidad dio a conocer el calendario que tendrán los 25 equipo sque disputarán el certamen.

El fixture

Fecha 1

Almagro vs Chacarita

Nueva Chicago vs Ferro

Platense vs Mitre (Sgo. del Estero)

Villa Dálmine vs Instituto

Central Córdoba (Sgo. del Estero) vs Morón

Rafaela vs Quilmes

Gimnasia de Mendoza vs Temperley

Olimpo vs Sarmiento

Arsenal vs Gimnasia de Jujuy

Agropecuario vs Santamarina de Tandil

Los Andes vs Independiente Rivadavia

Brown de Madryn vs Brown de Adrogue

Libre: Def. de Belgrano

Fecha 2

Chacarita vs Platense

Sarmiento vs Rafaela

Quilmes vs Los Andes

Morón vs Almagro

Temperley vs Villa Dálmine

Instituto vs Agropecuario

Gimnasia de Jujuy vs Defensores de Belgrano

Ferro vs Brown de Madryn

Brown de Adrogue vs Olimpo

Independiente Rivadavia vs Central Córdoba (Sgo. del Estero)

Mitre (Sgo. Del Estero) vs Gimnasia de Jujuy

Santamarina de Tandil vs Arsenal

Libre: Nueva Chicago

Fecha 3

Def. Belgrano - Santamarina Tandil

Arsenal - Instituto

Agropecuario - Temperley

Villa Dalmine - Mitre (Sgo)

Gimnasia Mza. - Chacarita

Platense - Dep. Moron

Almagro - Ind. Riv. Mza

Central Cba. Sgo. - Quilmes

Los Andes - Sarmiento

Atl. Rafaela - Brown

Olimpo BB - Ferro

Gmo. Brown Madryn - Nueva Chicago

Libre: Gimnasia Jujuy

Fecha 4

Nueva Chicago - Olimpo BB

Ferro - Atl. Rafaela

Brown - Los Andes

Sarmiento - Central Cba. Sgo.

Quilmes - Almagro

Ind. Riv. Mza - Platense

Dep. Moron - Gimnasia Mza.

Chacarita - Villa Dalmine

Mitre (Sgo) - Agropecuario

Temperley - Arsenal

Instituto - Def. Belgrano

Santamarina Tandil - Gimnasia Jujuy

Libre: - Gmo. Brown Madryn

Fecha 5

Gimnasia Jujuy - Instituto

Def. Belgrano - Temperley

Arsenal - Mitre (Sgo)

Agropecuario - Chacarita

Villa Dalmine - Dep. Moron

Gimnasia Mza. - Ind. Riv. Mza

Platense - Quilmes

Almagro - Sarmiento

Central Cba. Sgo. - Brown

Los Andes - Ferro

Atl. Rafaela - Nueva Chicago

Olimpo BB - Gmo. Brown Madryn

Libre: - Santamarina Tandil

Fecha 6

Gmo. Brown Madryn - Atl. Rafaela

Nueva Chicago - Los Andes

Ferro - Central Cba. Sgo.

Brown - Almagro

Sarmiento - Platense

Quilmes - Gimnasia Mza.

Ind. Riv. Mza - Villa Dalmine

Dep. Moron - Agropecuario

Chacarita - Arsenal

Mitre (Sgo) - Def. Belgrano

Temperley - Gimnasia Jujuy

Instituto - Santamarina Tandil

Libre: - Olimpo BB

Fecha 7

Santamarina Tandil - Temperley

Gimnasia Jujuy - Mitre (Sgo)

Def. Belgrano - Chacarita

Arsenal - Dep. Moron

Agropecuario - Ind. Riv. Mza

Villa Dalmine - Quilmes

Gimnasia Mza. - Sarmiento

Platense - Brown

Almagro - Ferro

Central Cba. Sgo. - Nueva Chicago

Los Andes - Gmo. Brown Madryn

Atl. Rafaela - Olimpo BB

Libre: - Instituto

Fecha 8

Olimpo BB - Los Andes

Gmo. Brown Madryn - Central Cba. Sgo.

Nueva Chicago - Almagro

Ferro - Platense

Brown - Gimnasia Mza.

Sarmiento - Villa Dalmine

Quilmes - Agropecuario

Ind. Riv. Mza - Arsenal

Dep. Moron - Def. Belgrano

Chacarita - Gimnasia Jujuy

Mitre (Sgo) - Santamarina Tandil

Temperley - Instituto

Libre: - Atl. Rafaela

Fecha 9

Instituto - Mitre (Sgo)

Santamarina Tandil - Chacarita

Gimnasia Jujuy - Dep. Moron

Def. Belgrano - Ind. Riv. Mza

Arsenal - Quilmes

Agropecuario - Sarmiento

Villa Dalmine - Brown

Gimnasia Mza. - Ferro

Platense - Nueva Chicago

Almagro - Gmo. Brown Madryn

Central Cba. Sgo. - Olimpo BB

Los Andes - Atl. Rafaela

Libre: - Temperley

Fecha 10

Atl. Rafaela - Central Cba. Sgo.

Olimpo BB - Almagro

Gmo. Brown Madryn - Platense

Nueva Chicago - Gimnasia Mza.

Ferro - Villa Dalmine

Brown - Agropecuario

Sarmiento - Arsenal

Quilmes - Def. Belgrano

Ind. Riv. Mza - Gimnasia Jujuy

Dep. Moron - Santamarina Tandil

Chacarita - Instituto

Mitre (Sgo) - Temperley

Libre: - Los Andes

Fecha 11

Temperley - Chacarita

Instituto - Dep. Moron

Santamarina Tandil - Ind. Riv. Mza

Gimnasia Jujuy - Quilmes

Def. Belgrano - Sarmiento

Arsenal - Brown

Agropecuario - Ferro

Villa Dalmine - Nueva Chicago

Gimnasia Mza. - Gmo. Brown Madryn

Platense - Olimpo BB

Almagro - Atl. Rafaela

Central Cba. Sgo. - Los Andes

Libre: - Mitre (Sgo)

Fecha 12

Los Andes - Almagro

Atl. Rafaela - Platense

Olimpo BB - Gimnasia Mza.

Gmo. Brown Madryn - Villa Dalmine

Nueva Chicago - Agropecuario

Ferro - Arsenal

Brown - Def. Belgrano

Sarmiento - Gimnasia Jujuy

Quilmes - Santamarina Tandil

Ind. Riv. Mza - Instituto

Dep. Moron - Temperley

Chacarita - Mitre (Sgo)

Libre: - Central Cba. Sgo.

Fecha 13

Mitre (Sgo) - Dep. Moron

Temperley - Ind. Riv. Mza

Instituto - Quilmes

Santamarina Tandil - Sarmiento

Gimnasia Jujuy - Brown

Def. Belgrano - Ferro

Arsenal - Nueva Chicago

Agropecuario - Gmo. Brown Madryn

Villa Dalmine - Olimpo BB

Gimnasia Mza. - Atl. Rafaela

Platense - Los Andes

Almagro - Central Cba. Sgo.

Libre: - Chacarita

Fecha 14

Central Cba. Sgo. - Platense

Los Andes - Gimnasia Mza.

Atl. Rafaela - Villa Dalmine

Olimpo BB - Agropecuario

Gmo. Brown Madryn - Arsenal

Nueva Chicago - Def. Belgrano

Ferro - Gimnasia Jujuy

Brown - Santamarina Tandil

Sarmiento - Instituto

Quilmes - Temperley

Ind. Riv. Mza - Mitre (Sgo)

Dep. Moron - Chacarita

Libre: - Almagro

Fecha 15

Chacarita - Ind. Riv. Mza

Mitre (Sgo) - Quilmes

Temperley - Sarmiento

Instituto - Brown

Santamarina Tandil - Ferro

Gimnasia Jujuy - Nueva Chicago

Def. Belgrano - Gmo. Brown Madryn

Arsenal - Olimpo BB

Agropecuario - Atl. Rafaela

Villa Dalmine - Los Andes

Gimnasia Mza. - Central Cba. Sgo.

Platense - Almagro

Libre: - Dep. Moron

Fecha 16

Almagro - Gimnasia Mza.

Central Cba. Sgo. - Villa Dalmine

Los Andes - Agropecuario

Atl. Rafaela - Arsenal

Olimpo BB - Def. Belgrano

Gmo. Brown Madryn - Gimnasia Jujuy

Nueva Chicago - Santamarina Tandil

Ferro - Instituto

Brown - Temperley

Sarmiento - Mitre (Sgo)

Quilmes - Chacarita

Ind. Riv. Mza - Dep. Moron

Libre: - Platense

Fecha 17

Dep. Moron - Quilmes

Chacarita - Sarmiento

Mitre (Sgo) - Brown

Temperley - Ferro

Instituto - Nueva Chicago

Santamarina Tandil - Gmo. Brown Madryn

Gimnasia Jujuy - Olimpo BB

Def. Belgrano - Atl. Rafaela

Arsenal - Los Andes

Agropecuario - Central Cba. Sgo.

Villa Dalmine - Almagro

Gimnasia Mza. - Platense

Libre: - Ind. Riv. Mza

Fecha 18

Platense - Villa Dalmine

Almagro - Agropecuario

Central Cba. Sgo. - Arsenal

Los Andes - Def. Belgrano

Atl. Rafaela - Gimnasia Jujuy

Olimpo BB - Santamarina Tandil

Gmo. Brown Madryn - Instituto

Nueva Chicago - Temperley

Ferro - Mitre (Sgo)

Brown - Chacarita

Sarmiento - Dep. Moron

Quilmes - Ind. Riv. Mza

Libre: - Gimnasia Mza.

Fecha 19

Ind. Riv. Mza - Sarmiento

Dep. Moron - Brown

Chacarita - Ferro

Mitre (Sgo) - Nueva Chicago

Temperley - Gmo. Brown Madryn

Instituto - Olimpo BB

Santamarina Tandil - Atl. Rafaela

Gimnasia Jujuy - Los Andes

Def. Belgrano - Central Cba. Sgo.

Arsenal - Almagro

Agropecuario - Platense

Villa Dalmine - Gimnasia Mza.

Libre: - Quilmes

Fecha 20

Gimnasia Mza. - Agropecuario

Platense - Arsenal

Almagro - Def. Belgrano

Central Cba. Sgo. - Gimnasia Jujuy

Los Andes - Santamarina Tandil

Atl. Rafaela - Instituto

Olimpo BB - Temperley

Gmo. Brown Madryn - Mitre (Sgo)

Nueva Chicago - Chacarita

Ferro - Dep. Moron

Brown - Ind. Riv. Mza

Sarmiento - Quilmes

Libre: - Villa Dalmine

Fecha 21

Quilmes - Brown

Ind. Riv. Mza - Ferro

Dep. Moron - Nueva Chicago

Chacarita - Gmo. Brown Madryn

Mitre (Sgo) - Olimpo BB

Temperley - Atl. Rafaela

Instituto - Los Andes

Santamarina Tandil - Central Cba. Sgo.

Gimnasia Jujuy - Almagro

Def. Belgrano - Platense

Arsenal - Gimnasia Mza.

Agropecuario - Villa Dalmine

Libre: - Sarmiento

Fecha 22

Villa Dalmine - Arsenal

Gimnasia Mza. - Def. Belgrano

Platense - Gimnasia Jujuy

Almagro - Santamarina Tandil

Central Cba. Sgo. - Instituto

Los Andes - Temperley

Atl. Rafaela - Mitre (Sgo)

Olimpo BB - Chacarita

Gmo. Brown Madryn - Dep. Moron

Nueva Chicago - Ind. Riv. Mza

Ferro - Quilmes

Brown - Sarmiento

Libre: - Agropecuario

Fecha 23

Sarmiento - Ferro

Quilmes - Nueva Chicago

Ind. Riv. Mza - Gmo. Brown Madryn

Dep. Moron - Olimpo BB

Chacarita - Atl. Rafaela

Mitre (Sgo) - Los Andes

Temperley - Central Cba. Sgo.

Instituto - Almagro

Santamarina Tandil - Platense

Gimnasia Jujuy - Gimnasia Mza.

Def. Belgrano - Villa Dalmine

Arsenal - Agropecuario

Libre: - Brown

Fecha 24

Agropecuario - Def. Belgrano

Villa Dalmine - Gimnasia Jujuy

Gimnasia Mza. - Santamarina Tandil

Platense - Instituto

Almagro - Temperley

Central Cba. Sgo. - Mitre (Sgo)

Los Andes - Chacarita

Atl. Rafaela - Dep. Moron

Olimpo BB - Ind. Riv. Mza

Gmo. Brown Madryn - Quilmes

Nueva Chicago - Sarmiento

Ferro - Brown

Libre: - Arsenal

Fecha 25

Brown - Nueva Chicago

Sarmiento - Gmo. Brown Madryn

Quilmes - Olimpo BB

Ind. Riv. Mza - Atl. Rafaela

Dep. Moron - Los Andes

Chacarita - Central Cba. Sgo.

Mitre (Sgo) - Almagro

Temperley - Platense

Instituto - Gimnasia Mza.

Santamarina Tandil - Villa Dalmine

Gimnasia Jujuy - Agropecuario

Def. Belgrano - Arsenal

Libre: - Ferro