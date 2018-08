Por asamblea informativa, volverán a suspender la atención en AFIP desde el mediodía

La comisión directiva de la Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (AEFIP) Seccional Córdoba, llevará a cabo hoy una asamblea en la agencia de AFIP en San Francisco entre las 12 y las 15.30, por lo que la atención al público se verá resentida desde esa hora.

Javier Varetto, secretario adjunto AEFIP Seccional Córdoba, explicó que los motivos de la medida, que comenzó la semana pasada y que podría replicarse este martes, tiene que ver con un conflicto salarial que afecta a cerca de 22 mil empleados del organismo, incluidos los de la Aduana.

"Estamos inmersos en un conflicto. La AFIP ha avanzado en un reclamo salarial hace de la semana pasada porque sufriremos una baja de cerca de un 18 por ciento del salario y desde ya no se ha otorgado la paritaria salarial que corresponde al año. La ofertaria paritaria de AFIP es del 0% y ha avanzado en sentido contrario; no sólo no ha dado la actualización sino que ha avanzado en un recorte salarial. Y esto sumado a toda una serie de inconvenientes que ya se vienen dando en la administración federal relacionados a la falta de inversión a la administración, a la falta de personal. San Francisco es una de las agencias de AFIP que siente fuertemente esta problemática", explicó Varetto.

El secretario adjunto expresó que la medida afecta a 22 mil trabajadores a nivel nacional. "Los que abarcamos nosotros sindicalmente son 16 mil, porque nosotros representamos a AFIP central, DGI y Seguridad Social. En el caso de San Francisco están los empleados que quedan en la agencia, porque muchos se han venido jubilando", manifestó.

Medidas de fuerza

Varetto adelantó cómo será la medida de fuerza en San Francisco. "Vamos a hacer una asamblea informativa desde las 12, cortando la atención al público. Probablemente mañana se va a reiterar una medida del mismo tipo, entiendo que mañana puede ser desde las 11. Y avanzamos al jueves que hay un paro nacional que es de 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo", detalló.