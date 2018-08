Día internacional del zurdo: mitos y verdades

Mancharse las manos cuando se escribe; tener dificultades con los molinetes, las tijeras, los pupitres o los abrelatas son sólo algunos de los problemas diarios que debe afrontar una persona zurda. Si bien se trata de una minoría (se estima que 1 de cada 10 individuos es zurdo), a lo largo del tiempo se tejió una serie de mitos sobre quienes sus principales habilidades las resuelven con la mano contraria a la derecha. Si algún abuelo contó que le ataban su mano izquierda a la espalda para que use la derecha, o que si el maestro los veía escribir con la zurda los reprimía con un golpe de regla en sus manos, no exageraba. Y es que ser zurdo, hasta hace algunas décadas, no estaba bien visto.

Este lunes 13 de agosto se conmemora el Día Internacional del Zurdo, el cual se estableció para concientizar sobre las dificultades que deben afrontar a menudo aquellos que lo son. Para ahondar en el tema, la Licenciada Sofía Lalor, psicopedagoga del Departamento Infantojuvenil del Instituto de Neurología Cognitiva (INECO), explicó a PERFIL algunas cuestiones sobre el tema.

—¿Qué factor determina que una persona sea zurda?

—Antes se creía que la diferencia genética entre los hemisferios cerebrales determinaba si una persona era diestra y zurda. Un estudio reciente demuestra que la preferencia está relacionada con la actividad de los genes de la médula espinal y no con el cerebro. Se observó que, mientras el bebé está creciendo en el útero ya elige determinado lado, aún cuando no es el cerebro el que controla sus movimientos. Sin embargo, también hay factores ambientales que colaboran con la elección de diestro o zurdo, ya que la preferencia por el uso de un lado u otro del cuerpo, a veces, viene determinada por la manera en que el niño se habitúa a realizar los movimientos. Hay posturas que sostienen que la lateralización ya está definida desde el nacimiento mientras que otros creen que es un proceso progresivo que se consolida en la adolescencia. Entre ambas posturas hay posiciones intermedias que creen que el proceso finaliza en el transcurso de la infancia. Lo cierto es que durante los primeros años se estimula a la definición de la preferencia manual y, a partir de los 5 o 6 años aproximadamente, ya tienen suficiente grado de definición de su lateralización manual que les permite iniciar adecuadamente el aprendizaje sistemático.

—¿Qué porcentaje de la población es zurda?

—Aunque no existen estadísticas muy fiables de número de zurdos, se estima que el porcentaje mundial gira en torno del 10% de la población. Si bien la base para la elección derecha o la izquierda puede ser genética, podría haber también un factor social que explique por qué la proporción es tan alta. Desde lo anatómico y funcional, cada hemisferio es el dominante y controla movimientos simples y más complejos del lado contrario del cuerpo; y en la población general el hemisferio dominante es el izquierdo, por lo que el porcentaje de sujetos diestros es mayor. Se cree que el porcentaje de varones zurdos en la población general es mayor que el de mujeres. Mientras que en los varones alcanza el 10%, en las mujeres es casi la mitad, el 6%. Los factores hormonales no sólo determinan ciertas diferencias entre el cerebro del hombre y el de la mujer, sino también características cognitivas. Las hormonas estimulan o inhiben el desarrollo de determinadas áreas cerebrales que, en fases iniciales, enlentecen el desarrollo de ciertas funciones cognitivas. Por ejemplo, la discrepancia entre el desarrollo inicial del lenguaje y habilidades espaciales en mujeres versus los varones.

—¿Cuánto hay de cierto en la creencia de que las personas zurdas son más inteligentes que las diestras?

—Nada. No hay relación entre inteligencia y lateralidad. El cerebro está formado por dos hemisferios simétricos, cada uno de ellos procesa la información de manera diferente y tiene funciones para las cuales está más especializado, pero ambos participan en todas las funciones, en red. Sin embargo los zurdos, al tener dominancia del hemisferio derecho, tendrán más facilidad para desarrollar habilidades relacionadas con ese hemisferio. Pero, el desarrollo cognitivo de los zurdos es similar al de los diestros, sin que existan diferencias significativas en el cociente intelectual entre ambos grupos. El concepto de inteligencia se relaciona con la capacidad de una persona de razonar y de adaptarse a los problemas y eso no tiene relación con su preferencia diestra o zurda.

—¿Si dos padres son zurdos, indefectiblemente tendrán hijos zurdos?

—Hace unos años un estudio de la Universidad de Oxford demostró que existe un factor genético importante y describió que hay un “gen de la zurdera”, que se transmite de los padres. Por eso hay familias en donde hay mayor prevalencia de zurdos. Si ambos padres son zurdos, aumenta la probabilidad de tener un hijo zurdo. Lo cierto es que son probabilidades y no hay una relación directa. También se han descubierto otros factores que determinan la preferencia izquierda-derecha. Por esto, no se puede decir con mucha exactitud el porcentaje de probabilidades.

—Al vivir en un mundo hecho para diestros, se sabe que a los zurdos les cuesta un poco más algunas cosas: instrumentos musicales, pupitres, tijeras ¿Es tan así?

—Sí, en aquellos elementos en los que es necesario el uso derecho o izquierdo de la mano, supongo que, por el porcentaje de población zurda, los elementos son mayormente diseñados para la población diestra. Esto hace que sea más tedioso para los zurdos adaptarse al uso de un instrumento diseñado para manejar con la mano contraria. El ejemplo del banco es muy claro ya que al estar diseñados para apoyar la mano con la que se escribe, la mayoría deja de cumplir su función si es usado por alguien que escribe con la mano contraria. La tijera también. Y si consideramos que la enseñanza del uso de la tijera se inicia en el momento en el que se está definiendo la preferencia manual, podemos pensar que éste es también uno de los ejemplos de factores ambientales que fuerzan a cambiar la dominancia.

—¿Puede generarle algún tipo de complicación a lo largo de su vida, a una persona que nace zurda pero es "obligada" a escribir con la mano derecha?

—Sí. Hay un fuerte componente genético desde el inicio de la concepción. Por esto, obligarlos a usar la parte del cuerpo contraria a su inclinación natural suele ser complejo, no sólo en el aprendizaje inicial sino en el dominio posterior. Por ejemplo, si consideramos el aprendizaje de la escritura sabiendo las habilidades cognitivas que esto implica, el desarrollo de la coordinación visomotora, el procesamiento espacial, la precisión y la velocidad grafomotora, entre otros, enseñar a escribir con la mano derecha a un niño zurdo es más arduo que permitirle que lo haga con su mano preferente. Y, el dominio posterior de la escritura también puede llegar a ser más trabajoso. Por suerte, los mitos se van dejando de lado y ya no se observan intenciones de contrariar la mano dominante como se hacía en el pasado.

—Un viejo mito sostuvo durante mucho tiempo que los zurdos vivían 9 años menos que los diestros. ¿Es cierto?

—Hay estudios aislados de problemas cognitivos, de personalidad, de nivel y calidad de vida de los zurdos. Pero son hallazgos aislados, discutidos por la muestra utilizada o que arrojaron conclusiones que fueron luego descartadas. El problema es muchas veces que, cuando un zurdo muestra alguna alteración, fácilmente se tiende a vincularlo con su condición de zurdo. En el tema de la vialidad, por ejemplo, se cree que el diseño de los autos responde al modelo de los diestros y por eso los zurdos tienden a presentar mayor probabilidad de accidentes. Sin embargo, es difícil de generalizar, no hay estudios consistentes que muestren la relación entre la muerte natural de diestros versus la de los zurdos.

Curiosidades

Sinistrofobia. Se trata del miedo a agarrar cosas con la mano izquierda. Las personas que desarrollan esta fobia temen asir objetos con la mano izquierda ya que piensan que les pueda ocurrir algo malo. Esto les provoca ansiedad y en algunos casos, ataques de pánico.







La tienda de Ned Flanders, una realidad. El primer local de venta de objetos exclusivamente para zurdos se llama Anything Left-Handed y se instaló en Londres. El mismo abrió sus puertas en 1968, y en la actualidad realiza ventas al público vía Internet.







Zurdos, al poder. Cuatro de los últimos cinco presidentes de Estados Unidos fueron (y son) zurdos: Ronald Reagan, George Bush padre, Bill Clinton y Barack Obama. También se caracterizaron por serlo Benjamin Franklin;Thomas Jefferson; y Harry Truman. Otros mandatarios, y ex jefes de Estado con esta característica: Sebastián Piñera (Chile); Juan Manuel Santos (Colombia); Felipe Calderón (México).







Un lugar a la izquierda de todo. Existe un pueblo llamado “Mano Zurda” (Left Hand) en West Virginia, Estados Unidos. Según datos del National Center for Health Statistics (NCHS), la población del mismo no supera los 450 habitantes y claro, todos ellos son zurdos.







