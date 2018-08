Maluma lanzó su nueva canción y videoclip llenos de polémica

Maluma estrenó su nuevo sencillo y videoclip "Mala Mía" que ya generó polémicas y repercusiones por su provocadora imagen de portada en la que el cantante está rodeado de mujeres en una cama.

Con menos de dos días en el canal de Youtube, el video superó las 10 millones de visitas y se encamina a ser el hit del joven colombiano.

Sin embargo, como sucedió con "Cuatro Babys", la canción fue calificada de machista por la imagen de portada y las frases de la letra.

"Así es mi vida, es sólo mía, tú no la vivas, si te molesta, pues mala mía. Así es mi vida, es sólo mía, no importa lo que digas. En el fondo me quieren y por eso me imitan", dice Maluma en una parte de la canción".

Escuchá la nueva canción: