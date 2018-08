Emeterio Farías: "Habrá duras sanciones para las jugadoras"

El presidente de la Liga Cordobesa dijo que "no descarta quita de puntos y la suspensión del estadio". "El tribunal penal debe analizar el sumario arbitral y policial", explicó.

El presidente de la Liga Cordobesa, Emeterio Farías, dialogó con Cadena 3 sobre la batalla campal que se vivió en un encuentro entre Universitario y Libertad y aseguró que "no cabe dudas que habrá sanciones muy duras para las jugadoras implicadas".

"No vi ni me llegó ningún video. Tampoco había autoridades de la Liga, la información que manejo es por llamadas telefónicas pero no cabe dudas que habrá sanciones muy duras para las jugadores implicadas", indicó.

Contó que el tribunal de pena "viene muy fuerte" y que hay antecedentes de futbolistas que no pueden participar en ningún torneo de la Liga Cordobesa. También señaló que no descarta quita de puntos y suspensión de estadios para el club Libertad.

Explicó que las penas dependen de los informes arbitrales y policiales, que el sumario es evaluado por un comité que toma medidas provisorias y luego pasan al tribunal penal.

"Los informes van acompañados de los descargos de cada club junto con vídeos y otros elementos que ayuden a resolver el caso", agregó.



Fuente: Cadena 3