La historia del nene que comenzará la universidad a los ocho años

Laurent Simons se graduó de la secundaria junto con otros compañeros en 2016, pero a diferencia del resto de su clase, él solo tenía 6 años. Ahora ingresará en septiembre a la universidad, con tan sólo 8 años.

El nene oriundo de Bélgica tiene un coeficiente intelectual de 145, lo que facilitó que terminara sus estudios en tiempo récord. Una persona con inteligencia media tiene un coeficiente de entre 90 y 110

El menor de 8 años tiene un especial interés por las matemáticas porque son “muy amplias, hay estadísticas, geometría y, álgebra”. El padre explicó que su hijo tuvo problemas cuando era más pequeño para jugar con otros niños y que no se había interesado particularmente en los juguetes.

En cuanto a su futuro, aún no tiene muy en claro si quiere ser astronauta o cirujano, pero se siente atraído por el mundo de la informática. Por otra parte, la decisión de empezar la universidad no es una preocupación para su familia. “Si decide mañana convertirse en carpintero, eso no sería un problema para nosotros, siempre y cuando sea feliz”, afirmó el padre.

Fuente: Vía País

