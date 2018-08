Roly Serrano, sobre "El Marginal": "Se ven crudezas de vida"

El actor Rolando "Roly" Serrano señaló que producciones como la serie "El Marginal", donde interpreta a "El Sapo", muestran "la crudeza de la vida". También contó detalles de la obra El Búfalo Americano, que protagonizará junto a los actores de la serie Claudio Rissi y Abel Ayala.

"Indudablemente, cuando mostrás la crudeza de la vida, la gente se vuelca a verlo. Productos como El Marginal, El Puntero, Un gallo para Esculapio, han sido hechos con una calidad como si fuese en cine. La gente aprecia mucho eso y lo agradece", destacó.

Y expresó: "Tuve la enorme suerte de pasear por el mundo trabajando y los actores argentinos somos muy bien considerados, entre los mejores. Es una lástima que no siempre puedan mostrarse las buenas producciones" .

Sobre "El Búfalo Americano", pieza teatral donde actuará junto a Rissi -interpreta a Mario Borges en la serie de Underground- y Ayala -César en El Marginal-, resaltó que representa el papel "más difícil" que le tocó hacer.

"Son tres personajes. A mí me toca uno de los grandotes, se llama Don. Creo que hasta ahora es el papel más difícil que me va a tocar interpretar en teatro. No es fácil por la complejidad , tiene una literatura tremenda, no es una obra lineal que se pueda seguir el conflicto relajado. Te sigue funcionando la cabeza cuando volvés a tu casa", subrayó.

La gira por Córdoba iniciará el 2 de noviembre en el Teatro Berni de Villa María y seguirá el 3 y 4 en la capital provincial, en la Ciudad de las Artes.

Fuente: Cadena 3