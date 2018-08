Susana Gimenez: “Legalizar el aborto ayudará a que la gente pobre no se muera”

En el debate sobre la legalización del aborto, que captó a la sociedad argentina durante los últimos meses, la diva de la televisión, Susana Giménez, no está ausente, y expresa su opinión rotundamente: “Legalizar el aborto ayudará a que la gente más humilde no se muera. Los ricos van al exterior o a lugares muy lujosos e higiénicos y se lo hacen. Pero las mujeres pobres, ¿a dónde van?”, dice.

“¿A dónde va una chica violada por su padre? ¿Qué hacemos con una nena de diez años violada y embarazada por el abuelo como hemos visto en los medios? ¿Qué hacés si a una mujer la agarra un degenerado en una plaza? ¿La obligás a tener ese hijo?”, sentencia la rubia.

Y continúa: “Por otra parte, no va a haber más abortos porque esté legalizado. Lo mismo sucedió con la ley de divorcio. Si no te querías divorciar, no te divorciabas. Con esto sucederá igual. La ley te da libertad y la mujer puede elegir”.

Susana Giménez (Web)

Con respecto al abordaje del tema en la televisión, Susana opinó: “Veo una televisión muy botona, muy chimentera. Hay muchos opinólogos que no tienen la menor idea de lo que están diciendo, pero que hablan con una naturalidad que me sorprende. Y lo peor es que para mucha gente lo que se dice en tele es palabra santa. Eso es muy nocivo. Veo demasiada polémica, mucha crítica. Eso no cierra la grieta. Como este Gobierno no te manda a la AFIP si lo criticás, se aprovechan para decir cualquier cosa. Durante doce años yo mucho no escuché criticar”, contó Susana en una entrevista exclusiva con La Nación.

Fuente: Vía País