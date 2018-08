Luis Ventura habló por primera vez sobre cómo lo traicionó Jorge Rial

Durante muchísimos años, la dupla que formaban Jorge Rial y Luis Ventura fue sinómino de los chimentos televisivos con mayor rating. Desde la pantalla de Intrusos se hicieron populares, hasta que ellos mismos empezaron a ser carne de las noticias escandalosas que solían publicar.

Fue cuando se supo que Ventura estaba esperando un hijo extramatrimonial con una vedette cordobesa, en una polémica que tomó estado nacional y terminó con el panelista desafectado del programa.

Cinco años después, el periodista contó en Incorrectas cómo se dio aquella salida y por qué desde entonces su relación con Rial no volvió a ser la misma.

“Lo voy a decir por primera vez, que no sé si corresponde. Lo que más me dolió fue lo de Rial. Porque era mi hermano, y yo tapé y guardaré silencio hasta mi muerte de todo lo que yo aguanté y él sabe que callé. Él nunca me dijo que me despedía, me dijo que me daba una licencia. Y yo estando internado en terapia intensiva, al día siguiente, viene mi mujer y me dice ‘Rial está diciendo que te despide’. Eso no me lo banqué”, contó afligido Ventura.

Igualmente dijo que él a Jorge lo sigue queriendo. “Yo no puedo dejar de quererlo. Yo viví 40 años de mi vida queriéndolo. A lo mejor no conozco a este, al de hoy, que lo tengo tan lejos, distante que no lo conozco”. De cualquier forma dijo que es una charla que quizás se deben pero no sabe si algún día la tendrán. “De mi lado, siempre, acá estoy”.

Fuente: Suplemente Vos