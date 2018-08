Se viene un local de comidas rápidas al “estilo americano”

Aunque muchas personas en tiempos de crisis económica se abocan a tratar de resistir los avatares, hay otras que sienten que es el momento justo para emprender.

Un ejemplo es el del joven empresario gastronómico Damián Minetti (33) que desde hace unos meses se encuentra trabajando en un proyecto personal para abrir un local de “comidas rápidas” al estilo americano en la ciudad.

“La clave es sentir que querés algo para San Francisco que sea diferente a lo que existe y generar una oferta y demanda que no hay. Ante la crisis siempre nos cerramos a pensar que en nuestra ciudad no tenemos tal cosa, o que lo otro no funciona y creo lo contrario. Ante la situación que se vive en el país lo mejor es no cerrarse en que las cosas no van a funcionar porque esa es una excusa para no invertir”, admitió Damián.

El proyecto que encaró se encuentra en pleno proceso de desarrollo y adaptación a un espacio en bulevar Roca esquina Ecuador que, originalmente, no había sido pensado para un local gastronómico.

“Ese inmueble se construyó con otro fin, iba a ser un gimnasio, pero ese proyecto se cayó y me ofrecieron alquilarlo. Y cuando vi el tipo de local y la zona donde está ubicado me pareció clave”, destacó.

Una arteria principal

Para el empresario local, bulevar Roca es una de las principales arterias hacia muchos de los barrios que se encuentran en plena expansión, además de ser la zona de barrio Independencia donde residen la mayoría de los estudiantes.

“También me pareció interesante y todo un desafío salir del centro con un local de este estilo. Lo vengo estudiando desde hace rato y eso es parte de lo que me da seguridad para encarar el proyecto”, aclaró.

Damián Minetti.





Desarrollo propio

Minetti es el titular de dos comercios que forman parte de franquicias a nivel nacional como Strega y Lo de Jacinto. Sin embargo, este nuevo proyecto es un desarrollo propio del empresario.

“Las grandes franquicias de comidas rápidas hoy están en las grandes ciudades, por cuestiones operativas y de costos se hace difícil traerlas a la ciudad. Por eso aposté a adaptar un local de ese estilo y ese es el desafío y lo que me moviliza”, reconoció.

Comida rápida y gourmet

El concepto de comida rápida (en inglés: fast food) es un estilo donde el alimento se prepara y se sirve para consumir rápidamente en establecimientos especializados.

Pero el nuevo emprendimiento no sólo ofrecerá el estilo de hamburguesas fast food, sino que también lanzará un estilo de hamburguesa gourmet, con la intención de sumar cervecería artesanal.

“Son dos líneas de productos separadas. Vamos a comenzar con estos dos estilos en hamburguesería y con el tiempo podríamos agregar otros tipos de alimentos, desayunos y meriendas, pero siempre dentro del estilo de la comida americana”, describió Minetti.

Por esto el local contará con dos plantas: la planta baja estará destinada a la línea fast food con una línea de bebidas, pensada para toda la familia. Mientras que en el piso superior se emplazará el espacio gourmet con distintos estilos de cerveza artesanal y música para mayores de edad.

Imagen de como quedaría el local por dentro.







El autoservicio, una novedad

Minetti adelantó que lo más novedoso del proyecto será la modalidad de autoservicio, una idea bien norteamericana que el joven emprendedor busca instalar. “La idea es poder ingresar con el auto a un sector que tenemos al lado del local, poder ordenar sin bajarse, y tras hacer un recorrido retirar la comida para llevarla a casa. Es un estilo muy americano que va a generar cierta expectativa y curiosidad. Es una apuesta fuerte en este proyecto”, declaró.

El ingreso y egreso de los autos está programado que sea sobre bulevar Roca. Cada auto hará su pedido en la entrada, dará una vuelta en U en el interior a un costado del local y retirará la comida.

“Si bien está todo diseñado no lo vamos a implementar desde un comienzo, sino con el pasar de los meses”, aseguró Damián.