Gaviglio: “No me siento con presión, pero quiero rendir al máximo para lograr el ascenso”

Tras la salida de Juan Manuel Aróstegui, Ezequiel Gaviglio es el “nueve de área” con más experiencia en el plantel de Sportivo Belgrano. Sanfrancisqueño e hincha de la “Verde”, el goleador no se siente presionado pero convive con las ilusión constante de llevar al club de sus amores a nuevamente a la B Nacional.

¿Cómo te sentiste en estos primeros entrenamientos y cómo influye este comienzo atípico?

Es la parte más dura de la pretemporada donde por ahí el jugador la sufre más, me voy sintiendo bien, esto sirve para estar bien durante el año.

Fue todo muy raro, tuvimos pocos días de entrenamientos, se hicieron buenos entrenamientos y eso llevó a que podamos hacer buenos partidos. El empezar antes sirvió también para amoldarse a esta etapa de pretemporada fuerte para que no nos cueste tanto.

Sin Aróstegui en el plantel… ¿Te sentís con presión al ser uno de los “nueve de área” que tiene el plantel?

No me siento con presión, se siente una gran ausencia al no estar Juanma y es una lástima que no esté, pero así como yo están los compañeros Dalla Costa y Catube, nosotros estamos a disposición del técnico, después es el DT el que decide quien juega.

¿A este Sportivo le falta gol?

Yo no soy de leer mucho lo que dicen, la gente es libre de opinar lo que quiera y cada cual tiene sus gustos, pero estoy muy tranquilo yo solo quiero hacer una buena pretemporada para rendir al máximo para lograr el ascenso.

¿Qué te deja el choque con Gimnasia?

Te deja un sabor amargo porque con todos los factores en contra que teníamos les jugamos de igual a igual, no fueron tan superiores a nosotros. Si nos hubiera tocado estar en la etapa final de pretemporada, como estaban ellos, la historia hubiera sido otra.

¿Objetivos?

El objetivo más que personal es grupal, ojalá que pueda hacer goles para contribuir al equipo. Si yo hago goles y ganamos vamos a estar más cerca del objetivo. Al ser hinchas de Sportivo nosotros lo tomamos de otra forma, lo disfrutamos más y sentimos cosas diferentes pero el plantel quiere dar el máximo para lograr el objetivo.







Llegan refuerzos

En la semana se sumaron dos caras nuevas al entrenamiento del plantel, se trata del volante por derecha Lucas Algozino (22) y el zaguero central Pablo Mattalia (23). Ambos llegaron a préstamo por un año.

Auban a prueba

Leonel Auban, de 22 años oriundo de Arroyito, es ex jugador de Proyecto Crecer. El delantero viene de Fluminense pero con pasado reciente en el fútbol de Eslovaquia donde estuvo a préstamo.







Semana de homenajes para el ídolo

Juan Manuel Aróstegui fue homenajeado por la Municipalidad el pasado jueves. Además, el viernes por la noche la Nueva Agrupación Verde realizó una cena para agasajar al goleador.

El jugador reconoció que tuvo ofertas de Liga Regional pero decidió no aceptar y colgar los botines definitivamente. Además, se mostró muy emocionado por los reconocimientos que recibe a diario por los hinchas y aseguró que espera sumarse a Sportivo Belgrano recién en 2019, si es que hay un lugar para él.