José “chinito” Acevedo se prepara para enfrentar a Arce

El 24 de agosto, en Buenos Aires, José “chinito” Acevedo buscará prolongar su invicto como profesional ante el púgil de Marcos Paz Facundo Arce. La pelea será televisada por DeporTV para todo el país.

“Venimos entrenando en doble turno: mañana y tarde, con trabajos aeróbicos, trabajos en el gimnasio y manopleo para buscar velocidad y precisión. Mi última pelea fue en abril (vs “Chocolate” Blanco) y desde ahí nunca paré. El único tema es el peso, que siempre me costó: tengo que dar 60,700 kgs”, señaló Acevedo.

“Estuve trabajando en El Tala y la parte física la hice con el profe Gustavo Bordese donde trabajé potencia y velocidad”, agregó el púgil local.







Las espectativas

“Me veo bien, hace mucho que vengo laburando, no conozco bien el rival pero vi una mano que la repite siempre, no sé bien la altura que tiene pero vi que tiene esa mano no más, hay que tratar de moverse y saber atacar. Estuve haciendo trabajos de piernas así que eso va a ser fundamental”, precisó el boxeador.

Preparar la pelea fuera de San Francisco, una misión complicada

“Tenemos que ir a Rafaela y Santa Fe para terminar todo el trabajo de guanteo, no tenemos espacio físico por eso tenemos que irnos afuera a entrenar. Además, se hace difícil entrenar acá porque no hay sparrings, Luque no está entrenando y ahora vamos a ver si podemos trabajar con Villanueva o Juncos”, apuntó en entrenador Juan Carlos Aguirre.

“Si conseguimos lugar en San Francisco nos establecemos y podemos conseguir sparrings de Rafaela, Santa Fe y Las Varillas. De tener un lugar nos arreglamos”, indicó.







Paso a paso

Aguirre aseguró que Acevedo fue invitado para pelear por el título Sudamericano. “Es difícil conseguir peleas para un invicto que está dando sus primeros pasos en el profesionalismo. Nadie quiere pelear y si te llaman es para ir de punto. Hace poco, me llamó el representante de Matthysse para que chinito pelee por el título Sudamericano. Yo no lo puedo exponer así, el pibe tiene 22 años y 17 peleas profesionales”, contó Aguirre.