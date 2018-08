Caso Giuliana: liberaron al adolescente acusado de su muerte, pero no declaró

Este miércoles quedó en libertad el joven de 17 años acusado de homicidio culposo por la muerte de su novia, Giuliana Cáceres, que permanecía detenido por ese hecho en el Complejo Esperanza de la ciudad de Córdoba.

La liberación fue ordenada por Esther Martínez, titular del Juzgado de Niñez, Juventud y Violencia Familiar y Penal Juvenil de nuestra ciudad.

La decisión llega tras el cambio de carátula, que con la incorporación de nuevas pruebas en la causa pasó de homicidio simple a homicidio culposo.

Rubén Caffaratta, el abogado defensor del adolescente, comentó que el joven quedó a cargo de su mamá bajo determinadas condiciones.

"Se le hizo conocer la nueva calificación legal, que pasó de homicidio simple a homicidio culposo, las nuevas pruebas que se incorporaron al proceso, pero no prestó declaración por consejo de la defensa porque estaba muy mal, estaba quebrado, anímicamente no estaba en condiciones, psicológicamente no estaba en condiciones de prestar declaración, era imposible en un acto tan importante como ejercer la defensa material, contar lo que ocurrió aquella madrugada del 16 de junio. No estaba en condiciones de hacerlo. Es un chico que nunca tuvo un proceso, nunca tuvo ningún tipo de inconvenientes. Más adelante cuando él logre recuperarse psicológicamente luego de un tratamiento intensivo si es necesario si vamos a pedir una ampliación y él va a hacer el descargo correspondiente", explicó el penalista.

El caso

El hecho tuvo lugar en las primeras horas del 16 de junio pasado. Ese día Giuliana Cáceres resultó baleada en la cabeza en una vivienda de Alberdi al 1300. Luego de agonizar durante algunos días, finalmente falleció el 28 de junio en el Hospital Iturraspe.