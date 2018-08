Racing vs. River: cómo ver el partido en vivo y online

Racing y River Plate se enfrentarán en la tarde de este jueves en la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2018, en un partido que comenzará a las 19:30 en el estadio Presidente Perón, cancha del club de Avellaneda, y será dirigido por el brasileño Anderson Daronco.

El ganador de esta serie, cuya vuelta se disputará el miércoles 29 a las 19:30 en el Monumental, se medirá en cuartos de final con el vencedor de la llave entre Independiente y Santos.

El entrenador de la Academia, Eduardo Coudet, aún no dio a conocer el equipo pero no podrá contar con el defensor Alejandro Donatti, quien sufrió una distensión en el psoas izquierdo. Ante la ausencia de Donatti, Coudet apostaría por el ex River Lucas Orban, quien estuvo gran parte del campeonato pasado sin poder jugar debido a una lesión. Sería el único cambio que haría el técnico.

Por el lado de River, el entrenador Marcelo Gallardo confirmó el elenco que jugará frente a Racing y no hubo sorpresas ya que dispuso que sean los mismos once que comenzaron jugando frente a Central Norte y a Villa Dálmine por la Copa Argentina.

Si bien se especulaba con las posibles presencias de los mediocampistas Enzo Pérez y Juan Fernando Quintero, el técnico decidió no incluirlos en el equipo inicial y ambos ocuparán un lugar en el banco de suplentes.

Cómo verlo

El partido se podrá ver en vivo y online por Fox Sports / Fox Sports Play.

Una opción que eligen muchos que no tienen televisión por cable o satélite es verlo online y en vivo en A Puro Gol, (en el último video, al empezar el partido) o también en televisionparatodos.tv.

Además muchos acuden al sitio golesespana (último video al empezar el partido), o a los links que ofrece el sitio Roja Directa, en este último caso teniendo que cerrar las ventanas de publicidad.

Probables formaciones

Racing: Gabriel Arias; Renzo Saravia, Leonardo Sigali, Lucas Orbán, Alexis Soto; Nery Domínguez; Matías Zaracho, Neri Cardozo, Ricardo Centurión; Gustavo Bou y Lisandro López. DT: Eduardo Coudet.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola, Milton Casco; Ignacio Fernández, Exequiel Palacios, Leonardo Ponzio, Gonzalo Martínez; Lucas Pratto e Ignacio Scocco. DT: Marcelo Gallardo.

Estadio: Presidente Perón

Árbitro: Anderson Daronco (Brasil)

Hora: 19.30