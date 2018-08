Evangelistas y católicos reunidos para rezar por “las dos vidas” y estrechar vínculos

En el marco del debate por el proyecto por la legalización del aborto, en el Superdomo se realizó un evento en defensa “de las dos vidas", allí numerosos vecinos y sobre todo agrupaciones evangélicas y católicas de la ciudad se reunieron por primera vez para rezar y estrechar vínculos para un trabajo futuro.

Alberto Carballo, uno de los organizadores del evento se refirió al encuentro como “una fiesta de la democracia. Lo positivo de todo esto es que nos permite a los argentinos dar un salto superlativo en nuestras instituciones, nos muestra que es posible debatir, dialogar y mantener una posición o una idea más allá de que parezcan antagónicas. El movimiento 'pro vida' ha despertado en lo más profundo de nuestro ser el fuerte sentimiento a la vida".







Música y comida en la vigilia

Mientras se esperaba la votación en el Senado, en el Superdomo se ofrecían diferentes espectáculos musicales como así también una variedad de servicios de cantina. Se podía comer desde pizzas, gaseosas y no faltaron los choripanes.

Además de integrantes de distintas agrupaciones evangelistas y cristianas, también pudo observarse a algunos funcionarios y empleados municipales participando del evento.







El momento más importante de la noche fue cuando los referentes de católicos y evangelistas subieron al escenario para realizar un momento de reflexión y oración.

En ese momento el obispo de la diócesis local, Sergio Buenanueva expresó: “En varios momentos de estas semanas me he sentido hondamente cuestionado porque hemos podido repasar cuánto sufrimiento hay en los rostros y en el corazón de tantas personas, de tantas mujeres que a veces presionadas por una sociedad superficial llegan a pensar o incluso dar el paso dramático, doloroso y que deja huellas, de eliminar la vida de su hijo. Por eso les dejo las palabras de Jesús de compasión, misericordia, sea cuál sea el resultado de la votación, que se rechace esta ley inicua o no, tenemos mucho por hacer”.

Para Buenanueva la compasión es la que debe movilizar a todos “a defender toda vida, el niño por nacer es persona, es la riqueza más grande que tiene la sociedad, pero también la compasión nos hace mirar a esas mujeres y también a los padres, vulnerables, nuestras comunidades cristianas tenemos mucho por hacer, para seguir cuidando las dos vidas”, reflexionó.