Milagro Sala comenzó una huelga de hambre tras su traslado al Penal de Salta

Milagro Sala comenzó este miércoles una huelga de hambre seca, luego de ser trasladada al Penal Federal de Salta. Mientras tanto, su defensa presentó un hábeas corpus ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación y denunciarán el hecho ante organismos internacionales, publicó Infonews.

En el escrito presentado ante el Tribunal Supremo, se reclama el cumplimiento del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dicta la detención domiciliaria para la dirigente de Tupac Amaru, y que se revoque la decisión del juez Pablo Pullen Llermanos.

El magistrado ordenó el traslado de la líder al Penal Federal de Salta, en la localidad de Güemes. “La quieren muerta”, afirmaron este martes desde el Comité por la Libertad de Milagro Sala.

“El gobernador Morales y el Juez Pullen Llermanos continúan con su política constante de hostigamiento contra Milagro”, agregaron y denunciaron: “Cada vez queda más en claro que no les interesa en lo más mínimo su vida. No les interesa la justicia sino la revancha contra una mujer que hizo lo que no hizo ningún político en Jujuy por los más humildes. Le decimos a Morales que no vamos a parar hasta que Milagro esté libre”.

Fuente: La Nueva Mañana