Arrebato en barrio Catedral: "Me agarró de atrás, me abrazó y me sacó el celular del bolsillo"

Una joven sufrió el robo de su celular en un arrebato ocurrido este martes, en horas de la siesta, en Paraguay esquina Juan B. justo.

Sofía (20), la víctima, contó que el hecho ocurrió cerca de las 13.30 mientras ella se encontraba caminando por el sector. Allí fue abordada por un sujeto que estacionó la moto en la que se conducía, le sacó el celular y escapó en el rodado. "Me agarró de atrás, me abrazó y me sacó el celular que llevaba en el bolsillo delantero del pantalón. Se fue corriendo, se subió a una moto y se fue", detalló.

Y agregó: "Iba en una moto estilo Guerrero Trip azul, la patente era nueva, pero no llegué a leerla, tenía puesta ropa de trabajo como borcegos o zapatillas negras, un buzo marrón clarito, grisáceo, y un pantalón marrón, tenía casco".

La joven lamentó que el momento de ocurrido el hecho no había personas cerca. "No había nadie. Hay una obra a pocos metros de donde pasó, los chicos están siempre afuera, pero justo ese día estaban todos adentro y no había nadie", explicó.

Sobre cómo lo tomó, dijo: "Me paralicé y no pasó nada más que eso, no me resistí porque no me lo esperaba. Siempre hago ese recorrido durante la semana y nunca me pasó nada".

El celular robado es un Samsung J5 Prime dorado, al cual la joven aún lo estaba pagando. Para aportar información se puede llamar al teléfono (03564) 15522780.