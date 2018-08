“Agradezco la actitud que tiene el industrial cordobés, que es la actitud del riesgo, de la producción, de ir siempre para adelante. Son necesarios consensos estratégicos. Nadie va a sacar al país por sí solo, se necesitan consensos estratégicos de todos de todos los sectores productivos, sociales y políticos para decir ´hacia allá vamos´”.

Con estas palabras, el gobernador Juan Schiaretti se dirigió a los presentes en el cierre del 11º Coloquio Industrial organizado por la UIC, evento que se desarrolló en el Sheraton Hotel de la Capital provincial.

Consideró el mandatario que el déficit fiscal es “la madre de todos estos desajustes que viene sufriendo la Argentina”, cuestión que relacionó con la competitividad necesaria para que el sector de la industria siga desarrollándose en el mundo actual.

“Lo señalaban muy bien los industriales que me antecedieron -dijo el Gobernador-: estamos en un mundo globalizado, donde compiten las naciones en su conjunto, las fuerzas empresarias junto a la fuerza laboral y el Estado. Todos juntos: es el mundo que nos toca vivir. Y por lo tanto tenemos que tener una competitividad sistémica en la producción de bienes y servicios”, agregó.

Schiaretti referenció la pujanza que exhibe Córdoba con el dato de que la provincia representa al día de hoy poco menos del 9 por ciento del PBI de Argentina, y más del 11 por ciento del comercio exterior del país. “Esta es una característica innata del empresariado cordobés. No es casualidad que tengamos tal cantidad de pequeñas y medianas industrias y no es menor que un industrial de Villa María sea el presidente de la Unión Industrial de Córdoba: implica un criterio federal en todos los industriales y es muy bueno para la provincia”, señaló.

Antes de su discurso, el gobernador se reunió con el ministro de Industria de la Nación, Dante Sica







También al respecto, Schiaretti dedicó otro momento de su mensaje al asunto del tipo de cambio. Y remarcó que éste es sólo “uno de los componentes de la competitividad industrial”, no lo único que la garantiza. Indicó, sin embargo, que “si el tipo de cambio no refleja los costos de producción internos, vamos a tener dificultades y no vamos a poder competir en el mundo”.

En la misma dirección expresó que Argentina sigue teniendo dificultades a través de impuestos “como los Ingresos Brutos, que deben eliminarse” ya que suponen “una alta carga sobre el consumo y por lo tanto son regresivos, porque no hay capacidad de fiscalización del Estado”.

“Córdoba es manufacturera”, señaló Schiaretti acerca de las características productivas de la provincia.

“Nosotros precisamos insumos industriales a precios internacionales. Que el acero, el aluminio, la celulosa, estén a precios internacionales en nuestra Argentina. Esto para Córdoba es central. Dennos el aluminio a precio internacional y van a ver cómo les ganamos a cualquiera”, dijo. Y manifestó no tener dudas de que de esta manera “vamos a tener más competitividad”, ya que dichos insumos y precios internacionales “tienen más peso que las rigideces que pueda tener el mercado laboral, y esto es una realidad”.

Independientemente de la coyuntura, el mandatario volvió a ratificar que “en la Provincia de Córdoba se continuará con el programa de inversión de más de 5.700 millones de dólares. Hemos tomado las precauciones para que no se detenga. Y ya estamos al final de los gasoductos troncales, que son una obra emblemática por lo que significa el gas para la Argentina”.