Video insólito: el viento dio vuelta un baño químico con una persona adentro

Fuertes ráfagas de viento azotaron Córdoba este martes y se generaron una gran cantidad de problemas. Pero entre tantos inconvenientes una persona filmó una situación que causó gracia en las redes.

Al parecer el viento dio vuelta un baño químico con una persona en su interior que no podía salir. Es que la puerta del baño había quedado contra el suelo.

“Mirá está pidiendo auxilio el vago de adentro del baño químico, se ha quedado con la puerta para abajo”, se lo escucha al hombre que filma mientras se ríe.

Aunque no fue del todo solidario ya que además de filmar la desgracia agregó: “No me voy a bajar, me voy a ensuciar el pelo. Que se haga c…”.

Más allá de esa situación, el viento generó cortes de luz en diferentes barrios y localidades de Córdoba. Además, por la visibilidad reducida en rutas, se produjeron algunos accidentes.

Mirá el video:

Fuente VíaCórdoba