Aborto legal: defensores de "las dos vidas" esperarán la definición del Senado con un encuentro en el Superdomo

Un grupo de vecinos de la ciudad que se manifiestan a favor de "las dos vidas" organizaron un encuentro en el Superdomo para este miércoles 8 de agosto con el objetivo de esperar la resolución en el Senado de la Nación sobre el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.

Tres de ellos, en representación del grupo, dialogaron con El Periódico, fijaron su postura y explicaron las actividades previstas para ese día.

En ese sentido, Alberto Carballo recordó que esta semana, las actividades a nivel nacional comenzaron el sábado con una multitudinaria manifestación por parte de grupos evangélicos. “Ellos dejaron expresamente manifestada la posición en defensa de las dos vidas en la marcha que hicieron a nivel nacional. De San Francisco también ha ido gente a manifestarse”, comentó.

A su vez, manifestó que tanto el domingo como lunes estuvieron repartiendo folletos en las plazas Vélez Sarsfield, General Paz y 9 de Septiembre en defensa de "las dos vidas".

Y adelantó que para este martes a las 19, en sintonía con la convocatoria a nivel nacional, se adherirán a un “bocinazo”. “Es un cacerolazo, un bocinazo, un ruidazo, para de alguna manera demostrar que estamos vivos y queremos defender las dos vidas. Por eso invitamos a toda la ciudadanía”, explicó.







El miércoles

Asimismo, y respecto a lo que sucederá el miércoles, Carballo comentó que estarán a la espera de la resolución que adoptarán los senadores con un encuentro en el Superdomo.

“Tenemos ya organizado un evento con distintos números musicales, proyecciones de películas y testimonios de personas que van a hablar sobre la defensa de las dos vidas. También vamos a tener un servicio de cantina para ir esperando este momento y fundamentalmente va haber un momento en donde todos los credos van a tener un momento profundo de oración por las dos vidas”, dijo.

“El derecho a la vida, tal como lo admite el derecho argentino, no admite una división”

Para Mariela Zanor, que definió al grupo que defiende a "las dos vidas" como “muy grande, heterogéneo, con diferentes procedencias ideológicas, diferentes credos hasta ateos, que nos manifestamos a favor de las dos vidas”, el debate es el resultado de una imposición de ideas foráneas.

“No deja de sorprenderme la gran ola celeste que fue totalmente espontánea frente a lo que nació en Diputados y que de alguna manera nos movilizó. No tiene demasiada explicación pero sí tiene una emoción y un sentimiento que tiene que ver para mi como abogada al derecho de defensa de la vida”, comenzó.

Asimismo lamentó que se debata la despenalización del aborto pese a estar legislado: “En todas las provincias se manifestó el pedido de que se respete nuestra Constitución Nacional y el derecho a la vida, porque el derecho a la vida tal como lo admite el derecho argentino no admite una división sino que dice que se protege la vida del niño por nacer desde la concepción”.







Y opinó que la movilización responde a otra cuestión: “Pedro Lazcano nos habla de la globalización y la autoconciencia de los pueblos, es decir, contrapone la globalización como un fenómeno de imposición de ideas foráneas a lo que es la libre determinación. Me pareció justo traerlo a colación porque nos encontramos con que primero fue la globalización política y paralelamente se iba gestionando la declaración de los derechos del hombre que hasta como decía Ghandi todo derecho tiene el contrapeso de un deber porque tenemos que respetar al otro. Es decir la propia realización humana. Luego vino la globalización económica de los mercados, entonces de alguna manera cada país quiso mantener su fuente de producción, pero indudablemente el fenómeno se dio”.

“Pero lo preocupante es que el hombre además de ser un ser natural y racional y que tiene fines naturales tiene fines sociales y el principal fin que tiene el hombre es la auto conservación. Ahí se ve que quisieron trasplantar una idea del aborto que hoy está en retroceso en una sociedad en donde su paradigma legal desprovisto de toda duda defiende la vida desde la concepción. Es allí donde se dispara la globalización cultural con los medios masivos alentando estas campañas”, agregó.

“Es inconstitucional desde donde se lo mire”

Por último, y a pesar de todo Norberto Vaca defendió el debate. “Todo debate es bueno. En la medida que uno respete la decisión de otro y no vaya a la confrontación”, aclaró.

Y subrayó la manera de defender la postura del grupo. “Los modos que utilizamos no son confrontativos, la idea no es confrontar, es discutir desde un punto de vista razonable, no desde una ideología”, concluyó.