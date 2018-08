Liga Regional: fixtures de la segunda fase

Este lunes se sorteó el fixture de la segunda fase de divisiones mayores de la Liga Regional de Fútbol donde Antártida Argentina debutará en condición de visitante con Tiro Federal de Morteros y Sportivo Belgrano jugará de local con Centro Social de Brinkmann en el Decagonal de Primera A, mientras que Proyecto Crecer jugará con Ateneo Juvenil en condición de local.

El clásico sanfrancisqueño se disputará el domingo 26 de agosto en cancha de Sportivo Belgrano.

La segunda fase, que se jugará a una sola rueda, comenzará el próximo domingo con el mismo horario: 14 horas reserva y 16 horas primera división. A partir de septiembre el horario cambiará a 15 reserva y 17 primera división.

Los sanfrancisqueños

Fixture de Antártida: | 1ª fecha: vs Tiro Federal (visitante) | 2ª fecha: vs Ctro. Social Brk (local) |3ª fecha: Sp. Belgrano (visitante) | 4ª fecha: ADEA (visitante) |5ª fecha: 9 de Julio de Morteros (local) | 6ª fecha: vs Soc. Chipión (visitante) |7ª fecha: vs SS Devoto (local) | 8ª fecha: vs Almafuerte (visitante) | 9ª fecha: vs Junior (local)

Fìxture de Sportivo Belgrano: | 1ª fecha: vs Ctro. Social (local) | 2ª fecha: vs SS Devoto (visitante)|3ª fecha: Antártida (local) | 4ª fecha: Almafuerte (visitante) |5ª fecha: ADEA (local) | 6ª fecha: vs Juniors (visitante) |7ª fecha: vs 9 de Morteros (local) | 8ª fecha: vs Almafuerte (visitante) | 9ª fecha: vs Soc. Chipión (local)

Fixture de Proyecto Crecer: | 1ª fecha: vs Atene Juvenil (local) | 2ª fecha: vs Mitre (visitante) |3ª fecha: Sp. Balnearia (local) | 4ª fecha: 8 de Diciembre (local)|5ª fecha: Sp. Sacanta (visitante) | 6ª fecha: vs Atl. Santa Rosa (local) |7ª fecha: vs Belgrano (visitante) | 8ª fecha: vs Sarmiento (local) | 9ª fecha: vs El Trébol (visitante)

Fixtures completos [click acá]

Primera fecha (Domingo 12 de agosto)