“En la ruta nos matan y en el campo, nos roban”, dijo una ciclista asaltada

Una ciclista de nuestra ciudad fue asaltada este domingo mientras recorría un camino rural en cercanías de Plaza San Francisco. Allí fue sorprendida por dos menores de edad que tras amenazarla le robaron su bicicleta marca Venzo Vulcán color negra con anaranjado flúor.

En diálogo con el Periódico, Norma Quattroccolo manifestó su tristeza e impotencia ante la situación vivida: “Los ciclistas ya sabemos cómo es esto, que podemos ser víctimas de robo, pero a la ruta no podemos ir porque nos matan y al campo tampoco porque nos roban, así que los estamos embromados”.







El robo

Este domingo alrededor de las 15, Norma transitaba un camino rural y en cercanías a Plaza San Francisco fue interceptada por una moto con dos menores a bordo que tras amenazas le sustrajeron su bicicleta.

“Justo unos minutos antes me pasaron dos mujeres ciclistas y veo a estos dos chicos de unos 16 y 17 años parados en moto que incluso me saludaron. Al ratito siento la moto detrás y se cruzaron en el camino, no había un alma y me dicen ‘bajate, danos la bici’. Les pedí que no me la saquen, que es lo único que tengo para hacer deportes, pero uno se puso la mano atrás y me dice: ‘No me hagas poner nervioso’, me agarró miedo y se las di”, relató.

Pero además agregó: “Mi marido me había dicho que saliera a pedalear que él me iba a alcanzar en un ratito en la moto, por las dudas. No va que me terminan de sacar la bici y él llegó, yo ya estaba a pie”.

Según la mujer los ladrones escaparon con su bici rumbo a barrio Acapulco y pese a que su marido intentó perseguirlos no pudo dar con ellos.

“Como ciclistas la solución es salir en grupos de más de dos personas, es la única manera de que no te paren”, finalizó.