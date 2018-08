Liga Provincial u17: este miércoles arrancan los cuartos de final

El próximo miércoles 8 de agosto comienzan los cruces de cuartos de final de la Liga Provincial u17 donde El Tala de San Francisco estará enfrentando a Hindú de Córdoba.

El primer juego será en cancha de los equipos mejor ubicados en la fase regular, en tanto que las revanchas se disputarán el sábado 11. Si son necesarios terceros juegos en cualquiera de los cruces, los mismos se llevarán a cabo el domingo 12, con localía de los clubes que arrancaron jugando en casa.

Cronograma de partidos

Hindú (Córdoba) vs. El Tala (San Francisco)

Independiente (Oliva) vs. Barrio Maipú (Córdoba)

Centro Recreativo (Hernando) vs. Ameghino (Villa María)

Central Argentino (Río Cuarto) vs. Instituto (Córdoba)

Vale destacar que Atenas de Córdoba, Bolívar de Carlos Paz, Poeta Lugones de Córdoba y San Isidro de San Francisco avanzaron directamente a semifinales, ya que ganaron sus respectivos cruces de octavos de final y obtuvieron el plus al haberse ubicado en los cuatro escalones más altos de la fase regular.

Atenas (2-0 sobre Unión de Oncativo), Bolívar (2-0 contra Unión de Huerta Grande), Poeta Lugones (2-0 sobre Matienzo de Córdoba) y San Isidro de San Francisco (2-0 contra Lawn Tennis de Cruz del Eje) se cruzarán en “semis” con los ganadores de las series de cuartos de final.