Eze Zanón será uno de los artistas de "La Ranchada"

La peña de amigos "La Ranchada", organizada por Circo Beat producciones y Crew producciones, tendrá su edición bailable el viernes 17 de agosto en Bomberos San Francisco.

En ese marco, el público podrá disfrutar de comidas típicas al mismo tiempo que disfrutará de excelentes músicos en vivo como Eze Zanón (27), que será uno de los artistas que amenizará musicalmente la velada.

El cantante, que comentó que en la actualidad se encuentra abocado a lo acústico, adelantó que su presentación en el evento será de ese estilo. "Mi idea es hacer acústicamente una variedad de temas como para mezclar un poco lo que es peña y lo popular, para alegrar y divertir a la gente, siempre en versión acústica, con mi guitarra y mi voz", explicó.

Zanón, que hace algunos covers pero que también pondrá en escena temas propios, comparte sus producciones a través de sus redes sociales y algo de eso será lo que mostrará sobre el escenario, de acuerdo a lo que adelantó.

"La idea es transportar a la gente a un fogón, algo más casero por llamarlo de alguna manera, me está resultando bastante, me siento muy cómodo, por el momento estoy trabajando así. Si bien estoy trabajando en mi disco con gente de Devoto como con Luciano Branchese y otra gente que también por ahí me está ayudando. Si bien estoy con eso, en lo que es en el vivo me defiendo solo y le doy para adelante así", comentó.

En lo que tiene que ver a su presente musical, el músico manifestó: "La peña me encuentra en lo personal grabando, componiendo para mi primer disco. No hace mucho que estoy tocando en vivo ni que compongo. Empecé de grande por llamarlo de alguna manera. Estoy componiendo en casa. Los vivos que salgo a hacer me llegan y yo voy con la mejor onda porque me encanta enfrentarme a la gente y mostrar lo que en casa no lo escucha nadie más que yo".







Y agregó: "Arranqué a los 23 más o menos a tocar la guitarra. Siempre sentí ganas de hacerlo, nunca lo había puesto en práctica. Y ahora que me animé y lo puse en práctica es como una bocha que se va haciendo cada vez más grande. Uno quiere cada vez más, yo sueño muchas cosas, por ahora estoy arrancando. Me siento muy bien con lo que se va dando y esta es una oportunidad muy linda, muy grande de poder mostrarme ante un marco de público que tal vez nunca me vio en vivo".

Entradas

Las entradas ya están a la venta y pueden conseguirse en Las Cañitas (avenida Urquiza 237), Maxiquiosco El Busca (avenida 9 de Septiembre 2179) y Disquería El Milenio (avenida 9 de Julio 13).