Arranca la semana con temperaturas agradables

Mañana la máxima podría alcanzar los 25º C. El miércoles volverán a descender.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, se espera un comienzo de semana más cálido con temperaturas un poco más altas que las de días anteriores, al menos durante hoy y mañana, ya que luego los registros descenderán.

Roberto Bohn, responsable de la Estación Climatológica de la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional San Francisco, comentó que está entrando una baja presión, por eso el viento norte.

Bohn anticipó que hoy se esperan vientos moderados del norte y una temperatura máxima de 23° C. Mañana, en tanto, se estima un viento norte más fuerte, con ráfagas, una temperatura mínima de 19° C y una máxima de 25°.

A la noche del martes el viento rotará hacia el sur, haciendo que entre una masa de aire más frío. Así, el miércoles, explicó el meteorólogo, la mínima sería de 8° C y la máxima de 14° C. Bohn agregó que puede haber algún chaparrón cuando rote el viento y aclaró que no se trata de una ola polar.