Sub 20 Argentina vs. India: cómo ver el partido en vivo y online

La Selección Argentina enfrentará este domingo a India en la última fecha del Grupo A del Torneo Sub-20 de L’Alcúdia. El partido se llevará a cabo en el estadio Municipal Els Arcs a partir de las 18:15. La albiceleste viene de ganarle 2 a 0 a Mauritania, ya está en semifinales y jugará con Uruguay, luego del empate de ayer del seleccionado uruguayo con Rusia.

El Torneo Internacional de Fútbol Sub 20 se celebra en Valencia, España, y es una vidriera para los futuros talentos de cada selección. Será la 35° edición de un tradicional campeonato, en el similar nivel de importancia que el Torneo Esperanzas de Toulon, al que se accede a través de una invitación y en el que compiten jugadores menores de 20 años.

Los partidos tienen dos tiempos de 40 minutos.

Entre los jugadores más destacados del equipo argentino se encuentran los futbolistas de Boca Leonardo Balerdi, Agustín Almendra y Gonzalo Maroni, Matías Palacios, el enganche de 16 años de San Lorenzo, y Facundo Colidio, el delantero que milita en el Inter de Italia.

Cómo verlo

El partido se podrá ver en vivo y online por TNT Sports Premium / TNT Sports Play.

Una opción que eligen muchos que no tienen televisión por cable o satélite es verlo online y en vivo en A Puro Gol, (en el último video, al empezar el partido) o también en televisionparatodos.tv.

Además muchos acuden al sitio golesespana (último video al empezar el partido), o a los links que ofrece el sitio Roja Directa, en este último caso teniendo que cerrar las ventanas de publicidad.

Probables formaciones

Argentina: Alan Díaz; Facundo Mura, Leonardo Balerdi, Gastón Ávila, Elías Pereyra; Andrés Ayala, Agustín Almendra, Aníbal Moreno; Álvaro Barreal, Adolfo Gaich y Gonzalo Maroni. DT: Lionel Scaloni.

India: Prabhsukhal; Boris Singh, Sahil, Anwar, Suresh, Ninthoinganba, Amarjit, Aniket, Jitendra, Asish y Deepak. DT: Floyd Pinto.

Estadio: Municipal Els Arcs

Árbitro: (España)

Hora: 18.15

El fixture de Argentina y el torneo

29 de julio. 18:15. Argentina vs. Venezuela

31 de julio. 18:15. Argentina vs. Selección de Murcia

3 de agosto. 18:15. Argentina vs. Mauritania

5 de agosto 18:15. Argentina vs. India

6 de agosto

16:15. Primera Semifinal.

18:15. Segunda Semifinal

8 de agosto

17:15. Final