Multitudinaria manifestación "Pro Vida" en el Obelisco

Miles de personas de todo el país se manifestaron este sábado en el Obelisco de la ciudad de Buenos Aires contra la despenalización del aborto, proyecto que se tratará el 8 de agosto en el Senado de la Nación.

La convocatoria a la Concentración Nacional “Salvemos las dos vidas” fue de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (Aciera).

La avenida 9 de Julio, entre el Obelisco y Belgrano, estuvo colmada de familias y jóvenes con ropa y globos celestes.

El presidente de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas, Rubén Proietti, sostuvo que "todo el mundo habla de aborto" pero "los pastores evangélicos son los que tienen que tratar con la mujer que no quiere el embarazo y después con la que ha abortado" y agregó: "Nadie habla de lo que es el síndrome post aborto".

En declaraciones al canal TN, Proietti afirmó que la función de las iglesias evangélicas es "contener" a la mujer con un embarazo no deseado y "mostrarle el valor de la vida y darle todo el apoyo", al tiempo que contó que "varias iglesias tienen un sistema de atención al embarazo no deseado, todo con dinero propio de las iglesias, acá no hay ninguna asistencia social".

De la movilización participaron también legisladores nacionales como la senadora Miriam Boyadjian y la diputada Cornelia Schmidt- Liermann y el intendente del partido bonaerense de Merlos, Gustavo Menéndez.

"La Concentración Nacional 'Salvemos las dos vidas' tiene el propósito de declarar que el aborto es una práctica criminal y de tortura a un niño por nacer y no es —como se intenta instalar— una política de salud ya que no persigue curar, sino causar la muerte", dice el comunicado de convocatoria a la marcha difundido por la Aciera.

