Con incertidumbre económica, los panaderos celebran su día

Este sábado 4 de agosto, Día del Trabajador Panadero en recuerdo a la creación del primer sindicato obrero panadero, encuentra a los trabajadores del sector ante una situación difícil, principalmente en materia económica.

Claudio Rivolta, secretario general desde hace ocho años del Sindicato de Panaderos, se refirió a la situación como “particular”.

“Es difícil para todos, es un año complicado, raro a la vez, donde aumentaron un montón de cosas y los salarios lo hicieron bastante poco. Entonces para el sector obrero, que es el que nosotros representamos, está bastante complicado”, manifestó.

Rivolta, que afirmó que en el gremio no hubo despidos, sí confirmó que transitó “momentos difíciles” en algunas empresas. “Despidos no, pero pocas horas extras. Por ahí los panaderos la iban tirando con las horas extras y eso ha bajado bastante. Creemos que cambió un poco el hábito de consumo, como que la gente se tiró a no consumir tanta harina. Por otro lado hay ventas por todos lados, hasta en las redes sociales. Seguramente los empresarios deben estar preocupados, nosotros desde el lado obrero también porque eso nos quita horas de trabajo”, expresó el gremialista.







Trabajo no registrado

Asimismo, desde el sindicato se manifestaron preocupados por el trabajo no registrado. “Hay 45 por ciento de trabajo no registrado, eso nos preocupa bastante, nosotros salimos a hacer inspecciones, ese es nuestro termómetro”, apuntó Rivolta.

Y ejemplificó: “Hicimos inspecciones por la zona de Las Varillas, recorrimos 10 panaderías y había 38 trabajadores de los cuales 14 estaban registrados y 24 no. Eso no quiere decir que en todos lados sea igual”.

Por último, lamentó: “En San Francisco tenemos aproximadamente 200 trabajadores formales y tienen que haber unos 60 o 70 empleados no registrados, y nos preocupa que no estén cubiertos por seguros de riesgos de trabajo, que no tengan obra social. Están desprotegidos”.

Festejos

Como cada año, el gremio llevará a cabo una cena-baile a modo de agasajo para sus afiliados. En esta oportunidad los festejos, para los cuales el cupo ya está cubierto, serán el sábado 4 de agosto a partir de las 21.30 en Eclipse.

Durante la noche habrá música con DJ en vivo y numerosos sorteos, entre ellos de una moto Corven Energy 110 cc.