“Con internos procesados estamos al límite pero no hay sobrepoblación”

Con 20 años de carrera, el nuevo director de la Unidad Penitenciara n°7, alcaide mayor Cristian Namur, se hizo cargo del establecimiento en enero de este año y asegura que encontró una cárcel “ordenada y bastante tranquila”. Para el funcionario no hay sobrepoblación de internos aunque reconoció un incremento en el número de procesados a la espera de audiencias.

¿Con qué tipo de establecimiento se encontraron en materia edilicia y de seguridad?

Encontramos una cárcel bastante ordenada, bastante tranquila, que era lo que sabíamos. San Francisco por la calidad de internos es uno de los establecimientos más tranquilos que tiene la provincia.

¿Cuál es la capacidad del establecimiento y con cuántos internos cuenta?

Hoy en día la capacidad total del establecimiento, sin contar la nueva ampliación en la que se está trabajando, es de 400 personas. Hoy contamos con 370 internos alojados.

Abogados penalistas expresaron que la cárcel tiene sobrepoblación y que sus clientes son derivados a otras unidades penitenciarias…

La cárcel no está colapsada, no estuvo nunca desde esta gestión y tengo entendido que con anterioridad tampoco. Sí por ahí con respecto a los internos tenemos tres pabellones de procesados, hay entre 50 a 30 reclusos según la capacidad del pabellón. Obviamente si un interno tiene problemas de convivencia o de seguridad con el resto de los alojados se lo saca para evitar algún tipo de lesión física y se lo aloja en otro pabellón; si se producen nuevas dificultades, no tenemos más que, por seguridad, derivarlo a otro establecimiento que tenga lugar para internos de su misma situación legal. De los ocho pabellones que tenemos son cinco de condenados y tres de procesados. Todo esto con la autorización del ente judicial del cual el interno depende. Siempre tratamos dentro de la medida de lo posible que sea dentro de las cárceles más cercanas, por el tema de la cercanía familiar.

¿El problema no es la sobrepoblación sino cuestiones de conducta?

En lo que son internos procesados estamos al límite pero nunca sobrepoblación, cuando hay internos de la Policía le vamos recibiendo de a uno o de a dos. El movimiento de procesados es un poco más ágil, les recibimos internos a la Policía para alojarlos, por ahí la fiscalía da lugar a la libertad.

La familia de Matías Palacios denunció que el presunto asesino de su hijo se saca fotos desde el establecimiento y las sube a redes sociales, ¿tienen permitido los presos manejar celulares?

El ingreso de telefonía celular al sector penal para los internos de todos los establecimientos penitenciarios de la provincia, tanto procesados como condenados, está totalmente prohibido lo que no quiere decir que no exista. Todos los días trabajamos en procedimientos de requisa con el personal de guardia y en donde no te digo todos los días, pero regularmente se están secuestrando aparatos de telefonía celular. No estamos ajenos a la problemática pero se trabaja todos los días en tratar de sacar todos los elementos prohibidos que pueda haber dentro de los pabellones. Hemos tenido sanciones y denuncias hechas a los internos en donde hemos detectado, a través de las redes sociales, que algunos tenían celulares y a partir de allí hemos hecho los operativos.







¿Cuál es el perfil de los delitos alojados?

Ha crecido mucho el tema de violencia de género, amenazas, desobediencia a restricciones judiciales, hay muchos internos con esas causas. Este establecimiento se caracteriza por tener muchos reclusos por delitos de instancia privada y en un menor tenor, si se quiere, todo lo que es robos y homicidios, lo que no quiere decir que sean pocos.

Se rumoreó con la posibilidad de construcción de un pabellón para mujeres, ¿se avanzó en algo?

Era una idea, la he escuchado, de construir un sector para alojar mujeres y evitar que las que son de la zona sean derivadas a Villa María o Córdoba. Pero no está en los planes para este año, no sabemos para el próximo.

El marginal

Namur se refiere también al fenómeno televisivo de El Marginal, la serie de televisión argentina que busca retratar la vida en las cárceles de Argentina. Sin embargo, el funcionario manifiesta no haberla visto y que tiene algunas “exageraciones” propias de la ficción.

“No la he visto, sé más o menos de qué se trata, calculo que será parecido a todos los programas y películas de cárceles que uno ve, en donde uno termina pensando ‘ojalá nunca caiga preso porque me van a matar, me van a acuchillar’, y no es así. Está muy lejano a la realidad y a lo que uno ha vivido en 20 años de carrera”, asegura.

Obras

Namur también comenta sobre los trabajos de ampliación que se están realizando en el establecimiento cuyas obras, se esperan, estén finalizadas antes de fin de año.

“El año pasado se hizo la inauguración de una ampliación del pabellón n°3 para internos procesados y este año se está trabajando en la ampliación del n°5 donde también se están construyendo habitaciones para 24 plazas más para internos condenados. Además se trabaja para agrandar la parte administrativa de oficinas”, admite Namur.

Para 2019 está programada la construcción de una casa destinada a los internos para el preegreso que contará con tres habitaciones con capacidad para siete personas.