Mendoza: investigan presunto abuso sexual a una nena en el colegio

La Justicia investiga la denuncia de la madre de una nena de 5 años, que habría sufrido abuso sexual en el Instituto Leonardo Murialdo, de Mendoza, donde asiste al jardín de infantes.

Según manifiestan, la niña regresó este jueves a su casa sin ropa interior y con marcas en los genitales. Los padres llevaron a la pequeña al hospital pediátrico Humberto Notti, donde se están haciendo las pericias de rigor: entrevistas de psicólogos y exámenes físicos para determinar si se produjo acceso carnal.

La denuncia fue radicada este viernes en Oficina Fiscal 9, del departamento Guaymallén, y el caso fue tomado por la fiscal Cecilia Vignert, quien decretó el secreto de sumario.

Eleonora Echave, directora de enseñanza media del colegio, dijo a Cadena 3: "La institución fue informada esta mañana, recibimos una notificación de una denuncia realizada por una mamá por un caso de presunto abuso sexual de una alumna de nivel inicial".

"La escuela está colaborando con la fiscalía, nos han solicitado información, datos y los hemos aportado; hay secreto de sumario y no podemos dar información, pero hemos activado los protocolos para estas situaciones", indicó.

Los padres de los alumnos del turno tarde de las salas de 4 y 5 años se reunieron con autoridades.

"Se activan los protocoles de seguridad, pero no garantizan nada, (...) hasta que no garanticen la seguridad no voy a enviar a mi hijo a la escuela", señaló un papá.

En este momento, se está detrás de una persona de guardapolvo marrón, tal como lo apuntó la nena presuntamente abusada. El personal de maestranza, de jardinería y celadores, usan esa indumentaria.

