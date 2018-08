En AFA frenaron la reestructuración de la B Nacional

Los clubes de la Superliga no están de acuerdo con la zonificación y frenaron la aprobación, esto retrasará la organización del próximo torneo. Se creará una comisión para evaluar la implementación de la reestructuración.

Este jueves, en AFA no sólo se decidían los pasos a seguir con respecto al nuevo entrenador de la Selección Argentina, también debía ser aprobada la reestructuración de la B Nacional por clubes de Superliga. Sin embargo, esto último no pasó.

Los miembros del Comité que pertenecen a la Superliga, sobre todo del interior, se mostraron en contra de la reestructuración de la B Nacional que porpone dos zonas (interior y metropolitana). Ahora, y debido a esta no conformidad de la Primera División, se creará una mesa de trabajo para evaluar su implementación: con tres miembros de Primera División, con conocimiento del Ascenso e Interior, y tres representantes de AFA.

Este retraso en la confirmación oficial, sobre la reestructuración pensada para el 2019/2020, no deja avanzar en la elaboración de todo lo relacionado a los torneos, algunos con fecha de comienzo mediados de agosto y que de no resolverse pronto en esta "mesa de diálogo" es probable que las categorías no comiencen en la fecha pactada.

Al respecto, la B Metropolitana y la Primera C, comunicaron el retraso del inicio de sus torneos del 11 al 18 de Agosto. Una semana después. El resto podría seguir el mismo camino excepto el Federal A que hasta ahora, mantiene el 9 de Septiembre.

Sigue el miércoles

La próxima semana luego de designar cada uno sus miembros para la "mesa del diálogo" (AFA lo haría el lunes, Superliga el martes) comenzarán a trabajar para definir por SI o por NO la reestructuración y de ser favorable, el COMO se implementará.

El debate comenzará a partir del próximo miércoles y tendrá en vilo el comienzo del fútbol en nuestro país en todas las categorías.

Lo qué dicen los dirigentes

Las aguas estaban claramente divididas: los que pertenecen a la Primera División, ponen en duda la zonificación de la B Nacional bajo el concepto y la idea esgrimida por un alto dirigente de AFA y presidente de uno de los clubes grandes de nuestro país durante la reunión: “en todos lados el torneo de segunda se juega bajo los mismos criterios y cantidad de equipos que la primera”.

Si esto llegara a progresar, habría un cambio brutal a lo pensado. Desde el ascenso no fueron lentos y rápidamente respondieron que si bien va a estudiarse y charlarse junto a la Superliga todo lo referido a los cambios propuestos, “no corren riesgos y se van a implementar como se dieron a conocer ya que al explicarle el proyecto correctamente a los dirigentes que hoy tienen dudas, se convencerán de lo beneficioso del cambio”.

Fuente: Ascenso del Interior