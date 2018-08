En San Francisco se trabajó sobre salud alimentaria

Esta semana se llevó a cabo en San Francisco un encuentro de la Región Centro de la Dirección de Alimentos de la Provincia de Córdoba, por medio de la cual se trataron diversos temas relacionados a la salud alimentaria, particularmente en lo referido a la inocuidad alimentaria y el transporte de alimentos.

Del encuentro, que se realizó en el Museo de la Ciudad en dos etapas, participaron Federico Priotti, director general de Control de la Industria Alimentaria de Córdoba; Pablo Basso, director del Instituto de Control de la Alimentación y Bromatología de Entre Ríos; y Raúl Samitier y Eduardo Elizalde, secretario y director respectivamente de la Agencia de Seguridad Alimentaria de Santa Fe, entre otras autoridades.

Al respecto, el secretario de Salud municipal Fernando Giacomino destacó la importancia de la realización del encuentro en nuestra ciudad y manifestó: “No solo es importante llevar el alimento a nuestros vecinos de la mejor forma, sin riesgos, sino que también es importante que de estas reuniones surjan cambios”.

Capacitación

Silvia Ruffino, la jefa de la División de Control Alimentario dependiente de la secretaría de Salud, explicó que además de la salud de quienes manipulan alimentos, es importante su formación, entendiendo como manipuladores cualquier persona que esté en contacto con ellos, incluso transportistas.







La formación no sólo es importante, afirmó Rufino, para lograr la inocuidad del alimento y evitar riesgos en la salud de las personas y sino también para evitar pérdida de alimentos. “Muchas veces por un mal descongelamiento, por no leer un rótulo, por no ver una fecha de envasado, se perdían alimentos”, ejemplificó.

Qué se hace en San Francisco

En San Francisco, recordó Ruffino, se realizan cursos de capacitación mensuales de tres horas. “Es un requisito obligatorio para sacar el carné sanitario. Es un documento individual que autoriza a la persona a manipular alimentos”.

Y adelantó: “Hoy la ley está cambiando. Tenemos una conexión inmediata con el Instituto Nacional de Alimentos. Cada localidad va a hacer su capacitación con una cantidad de horas establecidas, con un examen para luego obtener el carné”.

Consecuencias

Según expresó la jefa de Bromatología, entre las principales consecuencias de consumir alimentos mal manipulados, se encuentran las enfermedades, algunas de las cuales pueden tener consecuencias fatales

Para evitarlas, aseguró que es importante llevar a cabo controles preventivos. “Hay que explicar el porqué de las cosas, porque castigar no es suficiente.







Y en ese marco defendió las denuncias. “Hay que ver la denuncia como algo productivo, preventivo. Eso nos lleva a nosotros a ir y a ver”, concluyó.

Inscripciones

Interesados en obtener el certificado para luego obtener el carné sanitario pueden comunicarse a los teléfonos (03564) 439185 o 439129.