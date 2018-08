Día del Trabajador Gastronómico: "Es un año terrible”, expresaron desde el gremio

Trabajadores del turismo, hoteleros y gastronómicos festejarán su día el lunes 13 de agosto a las 21 en Bomberos Voluntarios. Lo harán con una cena en la que esta vez los agasajados serán ellos.

El festejo será una ocasión para pasar un lindo momento en familia, aseguró Juan Molina, secretario general de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos.

Refiriéndose a la actualidad por la que atraviesa el sector, Molina afirmó: “Lamentablemente fue un año que terrible para nuestra actividad y pienso que para todas las actividades, con la devaluación de nuestra moneda, el aumento del dólar que se trasladó a los precios, fue un año bastante preocupante para nuestro sector, si bien somos optimistas de que en el futuro estemos un poco mejor”.

Afectada

El gremialista explicó que la actividad es “sinónimo de esparcimiento” y que cuando hay una crisis es la primera que se ve afectada.

Una de las preocupaciones del sindicato tiene que ver con el trabajo no registrado, no tanto con los despidos ya que si bien confirmaron que hubo, también indicaron que el plantel efectivo de mozos se mantuvo.“Algunos empresarios no dan abasto con el esfuerzo para poder llegar a fin de mes. Nos preocupa el trabajo no registrado. Es un gremio medio atípico porque los establecimientos buscan gente para refuerzos los sábados, domingos, feriados o vísperas de feriados, pero no días de semana”, detalló Molina.

Y comentó que recientemente se han cerrado las paritarias lográndose un aumento del 25 por ciento escalonado más una suma no remunerativa de 2000 pesos para junio para todas las categorías profesionales.







Cerca de 450 afiliados

Molina afirmó que en la actualidad cuentan con cerca de 450 afiliados en el departamento San Justo. Según anunció, cada uno goza de numerosos beneficios, entre ellos cortes de cabello gratuitos, amplia cobertura médica, descuentos en viajes, cajas navideñas y canastas escolares. Asimismo, en el verano pueden disfrutar de convenios con natatorios.

Cena y baile: interesados en participar de la cena y baile podrán reservar sus tarjetas a los teléfonos (03564) 420863 o 15572798 o dirigirse a la sede sindical en Cabrera 1217. El valor de la tarjeta es de $600 y de $350 para menores de entre 4 y 9 años.