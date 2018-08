El gran gesto de un colectivero con un perrito de la calle

"Se los comparto porque a mí me gustan los animales, no lo voy a echar para abajo" afirma el chofer.

Un chofer de colectivos le mostró al mundo su costado más humano dejando subir a un perro de la calle a su colectivo, pero como si esto fuera poco lo dejo viajar en un asiento como si fuera un pasajero más.

"Estoy en mi trabajo, acabo de estacionar y en el sector donde trabajo subió un perrito detrás de un caballero, pensé que era de él y aquí lo tienen descansando. No lo quise bajar porque debe tener frío, estaba sentado durmiendo", detalla el chofer en el video, según publicó La Nación.

La tierna historia se viralizó rápidamente a través de una página de ayuda para perros de la calle.

"Se los comparto porque a mí me gustan los animales, no lo voy a echar para abajo, me da lo mismo lo que piense esa gente que dicen que los asientos se van a ensuciar y cosas así, hay gente que sube en este recorrido y ensucia de esa manera los asientos, bota papeles en el suelo, en cambio él descansa, disfruta de la vista", agrega.

Fuente: La Voz del Interior