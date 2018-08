Buenos Aires: sancionaron a un equipo médico por sacarse selfies mientras operaban

Esta vez, la moda de las selfies dejó mal parado a un equipo médico, quienes se sacaron una foto en plena operación y la subieron a las redes sociales.

Esto ocurrió en la localidad de Capilla del Señor, en Buenos Aires, mientras los profesionales realizaban una intervención en el Hospital San José se tomaron varias fotografías, según informó La Nación.

La cirujana Lorena Olguín subió las fotos a su perfil de Instagram.

“Me ha afectado mucho todo esto, doy unas disculpas públicas al pueblo de Capilla, por haber ofendido visualmente con estas imágenes, no fue intención de ningunos de nosotros que todo esto ocurriera", expresó la profesional al diario platense El Día.

Además explicó que ella no fue quien sacó la foto: "En ningún momento yo tomé el celular. Estaba operando, me dijeron 'foto', miré a la cámara instintivamente, luego me gustaron las imágenes, las subí y ocurrió todo esto, que no hay manera de justificarlo".

Los profesionales se encuentran suspendidos y “bajo sumario”, según informó el secretario de Salud de Exaltación de la Cruz, Ricardo Algranati.

"La directora del hospital inmediatamente les abrió un sumario administrativo. Legales va a determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los que intervino y la sanción que se les va a aplicar", explicó Algranati,

"Es una situación realmente indecorosa, vergonzosa, la verdad que no tiene calificativo", completó el funcionario.