Este viernes comienza el Torneo Clausura del torneo Interasociativo de básquet. La primera jornada se disputará a partir de las 20 con los encuentros de u17 y a las 22 en Primera División.

Primera fecha (viernes)

Almafuerte (Las Varillas) vs San Jorge (Brinkmann)

San Isidro vs 9 de Julio (Morteros)

9 de Julio (Freyre) vs Porteña Asociación

Tiro Federal vs Cultural de Arroyito

Centro Social Brinkmann vs Sociedad Sportiva Devoto

Martes

El Ceibo vs El Tala