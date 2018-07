"El Ángel": la película sobre Carlos Robledo Puch

Este lunes se realizó la presentación para prensa de la película “El Ángel”, coproducción de Underground y K&S Films, que narra la vida delictiva de Carlos Robledo Puch, conocido como uno de los criminales más frívolos y jóvenes de nuestro país.

En la conferencia estuvo presente parte del elenco protagónico, que incluye a Lorenzo Ferro (Robledo Puch), Chino Darín, Mercedes Morán, Daniel Fanego y Peter Lanzani, el director del largometraje, Luis Ortega, Sebastián Ortega, de Underground, y Matías Mosteirín, de K&S Films.

El director describió el motivo para hacer una película sobre este particular personaje:

“No sería del todo sensato hacerla si no sintiéramos que tenemos algo para decir. Por eso pensamos aprovechar nuestro protagonista para dotarlo de algunos valores que Robledo real no tenía. En principio la pureza e inocencia con la que el personaje vive puede ser ejemplar, muy a contrapelo de sus acciones. Alguien que hace el mal no es necesariamente malo. Quizás nos olvidamos lo que es no tener conciencia de dolor ajeno, de la muerte, algo que sucede con los más jóvenes. Son cosas que te ponen de un lado de la vida que hace que todo sea una ilusión. Esa belleza existe a pesar nuestro, a pesar de las acciones y a pesar de la historia. De un modo pretendimos que lo que es sagrado siga siéndolo y no intentamos entender algo que no es muy comprensible, como la vida de este delincuente. Ponernos en el lugar de la fascinación ante la vida. Lo más fácil hubiese sido llevar la película a un lugar del mal, terrible y desagradable de ver. Nosotros queríamos contagiar ganas de vivir, que quizás se contradice con que el protagonista sea un asesino. Robledo quiere demostrar que la vida es más fuerte que uno y el resto de los personajes es más parecido al común de la gente, quiere la plata, quiere sobrevivir, quiere ser mejor. La idea de que el asesino sea un ejemplo me parece fantástica”, precisó Ortega.







Su hermano Sebastián explicó que lo más importante de la historia era dar con el actor perfecto para encarnar al criminal: "Lo que buscaba Luis era la irreverencia, la inocencia y la inconsciencia en la mirada. Y siempre se pensó que eso lo iba a encontrar en alguien que no haya transitado por la experiencia del cine y la televisión. Toto (Lorenzo Ferro) es un atrevido y tiene una frescura y un carisma que Luis supo ver de inmediato”.

Justamente el protagonista, confesó que "no sabía nada de Robledo Puch antes del proyecto. Cuando me dijeron del casting, gracias a Internet, me enteré de mucho. Creo que poca gente de mi generación sabe quién es y gracias a esta película van a saberlo un poco mejor".

