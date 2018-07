Reconstrucción de la muerte de Matías Palacios: la familia pidió cambio de carátula

En la mañana de este martes se produjo la reconstrucción del crimen Matías Palacios (20), el joven que fue atacado a balazos en la vía pública un lunes 12 de junio de 2017 por Federico Stadelman (29), que se encuentra imputado por “homicidio simple por uso de armas”. La familia estuvo presente en el lugar y pidió Justicia y el cambio de carátula por la muerte del joven.

De la reconstrucción participaron el fiscal de Delitos Complejos Bernardo Alberione y los abogados de cada una de las partes, por la familia de Palacios estuvo presente el letrado Pablo Daniele, mientras que Mario Ruíz lo hizo en defensa del único imputado.

Daniele expresó que la reconstrucción confirma la hipótesis de la querella y que hubo alevosía por parte del agresor. “Se tomaron distintas acciones como las distancias entre las motos, la posición del imputado Stadelman al momento de efectuar el disparo, la trayectoria de la bala y demás elementos que se refuerzan la hipótesis que mantiene esta querella, que el homicidio fue realizado de forma alevosa, porque creemos que el disparo fue efectuado por la espalda aunque la fiscalía no cambia la calificación del hecho porque lo mantiene como un homicidio simple y nuestra intención lograr esa calificación”, expresó Daniele.







“Queremos que le den perpetua”

En la reconstrucción de los hechos también estuvo presente la familia del joven fallecido que llevaron pancartas reclamando Justicia.

Nancy, mamá de Matías expresó: “Para mí es como volver a vivir todo otra vez, para mí es muy duro pero por él voy a estar pidiendo justicia y que le den perpetua, le arrebató la vida a un chico de 20 años que tiene un hijo”.

La mujer relató que aquel fatídico día su hijo y el agresor habían discutido en el Camino Interprovincial y que Stadelman regresó a su casa, buscó un arma y lo esperó. “Lo empezó a seguir hasta este punto y acá le pegó un tiro que le entró por el pulmón y salió por el tórax. Mi hijo estuvo 24 días internado en terapia intensiva y falleció el 7 de julio. Solo quiero Justicia y que le den cadena perpetua”, sostuvo entre lágrimas.

Sobre los motivos de la agresión la mujer dijo: “Salió una versión que era por un celular, pero igualmente no creo que sea motivo para sacarle la vida a un chico de 20 años. Después se dijo que por una chica y ahora él (por Stadelman) dice que no lo conoce. Pero supe que varias veces lo quiso pelear a mi hijo, no sé por qué”.







El hecho

Se desencadenó en horas de la noche de lunes 12 de junio de 2017 cuando Palacios guiaba una motocicleta marca Guerrero Trip 110cc, en compañía de otro joven y fue encerrado por un Stadelman que lo hacía en una moto de mayor cilindrada. Lo habría interceptado a la altura de 9 de julio al 200 donde le efectuó un disparo con un arma de grueso calibre.

Palacios recibió el disparo desde la espalda y la bala le atravesó el tórax, por donde salió. Tras varios días internado falleció el 1 de agosto en el Hospital Iturraspe.

El joven de campera gris era el amigo con quien se encontraba la víctima al momento del hecho.