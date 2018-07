Federal A: así está el mercado de pases

El Torneo Federal A comenzará el próximo 9 de septiembre con un torneo que tendrá varios ascensos a la B Nacional. A casi un mes del comienzo de la temporada los equipos ya se arman para luchar por una plaza en la segunda división del fútbol argentino.

Algunos equipos no tienen novedades, pero seguramente en las próximas horas habrá definiciones.

ALTOS HORNOS ZAPLA (Palpalá, Jujuy)

Altas:

Bajas: Martín Cabrera (Midland), Iván Caravaca (Sol de Mayo), Edelmiro Martinich (Estudiantes RC) y Rubén Robledo Correa (Siquinala - Guatemala).

Plantel: Facundo Tello, Walter Cuevas, Lezcano, Hugo Villanueva, Pedro Santillán, Juan Méndez, Fernández, Juan Pascuttini, Elbio Villagra, Néstor Aguirre, Mealla y Diego Sueldo.

DT: Cristian Corrales (Nuevo).

Inicio de pretemporada: 30/7.

Lugar de pretemporada: Palpalá.

Cierre de pretemporada:

ALVARADO (Mar del Plata, Buenos Aires)

Altas: Brian Visser (Rivadavia), Gaspar Gentile (Temperley), Ramiro Lazarte (Argentinos Juniors - a prueba), Fernando Roy Márquez (Arsenal - a prueba), Darío Stefanatto (All Boys), Diago Giménez (Lanús), Cristian Canuhé (All Boys), Germán Mendoza (Colegiales), Nicolás Trecco (Deportivo Roca) y Matías Degrá (Deportivo Pereira - Colombia).

Bajas: Gastón Martínez (Chacarita), Federico Paulucci (Santamarina), Hernán Gautier (Deportivo Maipú), Martín Palisi (Santamarina) y Juan Francisco Rago.

Plantel: Matías Quinteros, Francisco Molina, Matías Caro, Gastón Minutillo, Gonzalo Lucero, Tomás Mantia, Martín Quiles y Emanuel Urquiza.

DT: Mauricio Giganti (Sigue).

Inicio de pretemporada: 26/6.

Lugar de pretemporada: Mar del Plata.

Cierre de pretemporada:

ATLÉTICO PARANÁ (Paraná, Entre Ríos)

Altas: Gastón Sangoy (Nea Salamina Famagusta - Chipre).

Bajas: Gerardo Corvalán (Sportivo Desamparados), Nicolás Ledesma (Boca Unidos), Maximiliano Osurak (Ramón Santamarina), Guido Rancez (Ramón Santamarina), Gastón Blanc (DEPRO), Enzo Noir (DEPRO) y Raúl Albornoz (Estudiantes RC).

Plantel: Alexis Ekkert, Maximiliano Piris.

DT: Fernando Benítez (Sigue).

Inicio de pretemporada:

Lugar de pretemporada:

Cierre de pretemporada:

BOCA UNIDOS (Corrientes)

Altas: Nicolás Ledesma (Atlético Paraná), Gustavo Mbombaj (UAI Urquiza), Oscar Carniello (Atlético Rafaela), Francisco De Souza (Cambá Cuá - a prueba), Gerardo Maciel (UAI Urquiza), Alejandro Medina (Mitre SdE), Martín Fabro (Vuelve del préstamo), Cristian Núñez (Vuelve del préstamo) y Julio Cáceres (Vuelve del préstamo).

Bajas: Osmar Ferreyra, Ramiro Maldonado, Pablo Vegetti (Instituto), Ricardo Martínez, Hilario Navarro, Emanuel Dening (Cerro Porteño - Paraguay), Mario Bolatti, Germán Rodríguez Rojas, Maximiliano Sanchez (San Martín F), Germán Herrera (Brown) y Alan Pérez.

Plantel: Rolando Ricardone, Ariel Mo­ra­les, Gonzalo Ríos, Fa­bio Go­doy, Diego Sánchez Paredes, Ig­na­cio Val­san­gia­co­mo, Mar­tín Oje­da, Mar­ce­lo Mi­ran­da, Ata­li­va Schwei­zer, En­zo Le­o­nel Niz, Lu­cas Ca­bre­ra, Fernando Alloco, Ramiro Schweizer, Lautaro Larrasabal, Alejandro Leani, Cristian Martínez, García y Leonardo Baroni.

DT: Carlos Mayor (Sigue).

Inicio de pretemporada: 26/6.

Lugar de pretemporada: Corrientes.

Cierre de pretemporada:

CHACO FOR EVER (Resistencia, Chaco)

Altas: Matías Camisay (Mitre), Enzo Vargas (Central Norte), Damián Jara (Cipolletti), Juan Capurro (Defensores de Belgrano VR), Matías Pato Ríos (Central Córdoba SdE), Gaspar Triverio (Sportivo Belgrano), Mauro Scatularo (Defensores de Belgrano BA), Marco Prieto (Ñublense - Chile), Agustín Briones (Gimnasia M), Enrique Vega (Fénix), Nicolás Sainz (Brown), David Romero (Mitre SdE), Silvestre Sacallán (Mitre SdE), Lucas Saucedo (Villa Mitre), Leandro Ledesma (Villa Mitre), Fernando Vijande (San Lorenzo de Alem) e Ignacio Ruano (San Telmo).

Bajas: Gonzalo Rodríguez (Gimnasia CDU), Mariano Barale (Camioneros), Jonathan Ivannof, Jesús Calderón, Pablo Russo, David Dri, Martín Frejuk, Osvaldo Young, Mauro Chaulet, Sebastián Sciorilli, Osvaldo Ramírez, Lisandro Alzugaray, Edgardo Díaz (Juventud Unida Universitario), Hugo Brizuela, Pablo Villalba Fretes y Lucas Rivero (DEPRO).

Plantel: Gastón Canuto, Leandro Ledesma, Marcos Cabrera, Claudio Verino, Oscar Gómez, Walter De Souza y Diego Magno.

DT: Luis Medero (Sigue).

Inicio de pretemporada:

Lugar de pretemporada:

Cierre de pretemporada:

CIPOLLETTI (Cipolletti, Río Negro)

Altas: Martín Zbrun (Sportivo Belgrano), Fernando De La Fuente (Moca F.C. - República Dominicana), Diego Romero (CAI), Juan Pablo Noce (Gimnasia y Esgrima LP), Braian Bortolotti (Racing), Maximiliano Herrera (Huracán Las Heras), Franco Coria (Blooming - Bolivia) y Santiago Izaguirre (Tigre).

Bajas: Jorge Piñero Da Silva (Barracas Central), Fabio Giménez (Deportivo Madryn), Damián Jara (Chaco For Ever), César Medina (Independiente N), Gastón Valente, Matías Sosa, Nelson Seguel, Jorge Gaitán (Deportivo Madryn), Maximiliano Carrasco y Matías Alasia (Juventud Unida Universitario).

Plantel: Matías Carrera, Juan Manuel Strak, Germán Weiner, Facundo Crespo, Jonathan Morales, Emmanuel Morales, Ezequiel Ávila, Gustavo Del Prete y Enzo Romero

DT: Víctor Zwenger (Nuevo).

Inicio de pretemporada: 1/8.

Lugar de pretemporada: Cipolletti.

Cierre de pretemporada:

CLUB CAMIONEROS (Nueve de Abril, Buenos Aires)

Altas: Mariano Barale (Chaco For Ever), Nicolás Mamberti (Dock Sud), Matías González (Ben Hur), Cristian Cottone (Bragado Club), Diego Fuentes (Gibraltar), Jonatan Bossi Pena y Francisco Salinas.

Bajas: Darío Gianaschi, Gustavo Cañizares, Gonzalo Salgado, Fernando Borches, Alejandro Cabral y Enzo Zalazar.

Plantel: Cristian Stelle, Damián De León, Alejandro Gladiani, Juliano Medina, Andrés Pesce, Leandro Evangelisti, Jonatan Argañaraz, Matías Lozano, Leonardo Vitale, Laureano Tello, Marcelo Benítez, Lucas Parra, Mauro Cabrera, Jonatan Campo, Jorge González, Joaquín Lince, Facundo Ardiles, Sebastián Álvarez, Carlos Madeo, Juan Navarro, Ivan Coronel, Brian Mussarella, Facundo Moyano, Franco Caseres y Lucas Vico.

DT: Guillermo Calleri (Sigue).

Inicio de pretemporada: 15 de Junio.

Lugar de pretemporada: Mar del Plata.

Cierre de pretemporada: 29 de Junio.

CRUCERO DEL NORTE (Garupá, Misiones)

Altas: Cristian Campozano (Sportivo Patria), Federico Martínez (Ramón Santamarina), Leandro Fioravanti (Guaraní Antonio Franco), Alejandro Pérez (Ferro) y Cristian Zarzo (Sarmiento R).

Bajas: Federico García (Sportivo Desamparados).

Plantel:

DT: Sandro Barbaro (Nuevo).

Inicio de pretemporada: 10/7.

Lugar de pretemporada: Garupá.

Cierre de pretemporada:

DEFENSORES (Pronunciamiento, Entre Ríos)

Altas: Pedro Dangelo (Atlético Uruguay), Gasttón Blanc (Atlético Paraná), Lucas Rivero (Chaco For Ever), Leandro Allende (Juventud de Urdinarrain), Enzo Noir (Atlético Paraná), Ricardo Acosta (Ecuador) y Dilan Nicoletti (Tijuana - México).

Bajas: Oscar Perrón (Se retiró), Marcelo Estigarribia (Villa Dálmine), Sergio Chitero (libre), Francisco Berdun (libre), Johan Laureiro (Sportivo Atlético Club) y Julio Ramírez (Sportivo Belgrano).

Plantel:

DT: Hernán Orcellet (Sigue).

Inicio de pretemporada: 23/7.

Lugar de pretemporada: Pronunciamiento.

Cierre de pretemporada:

DEFENSORES DE BELGRANO (Villa Ramallo, Buenos Aires)

Altas: Franco Coronel (Estudiantes RC - Volvió del préstamo) y Jorge Scolari (Acasusso).

Bajas: Aníbal Leguizamón Espíndola (Arsenal), Fernando Torrent (Arsenal), Matías Grandis (Italia), Juan Dobboletta (Villa Dálmine), Matías Luna (Mitre SdE), Agustín Durán (Mitre SdE), Alan Moreno (Sarmiento R), Juan Capurro (Chaco For Ever), Julián Bonetto (Celaya - México), Matías Galvaliz (Motagua - Honduras), Federico Castro (Independiente Rivadavia), Jorge Zules Caicedo (Independiente Rivadavia), Leonel Polenta, Rodrigo Freites, Agustín Osan y Mauricio Campolongo.

Plantel: Leonardo Mignaco, Juan Ceballos, Matías Nouet, Brian Olivera, Juan Cartechini, Hernan Ruben, Silvio Iuvale, Mateo Coronel, Juan Borean, Matias Franza, Enzo Martinez, Lionel Monzon, Ayrton Gomez, Genaro Cepeda, Fausto Campiotti, Joaquin Malinauskas, Alexis Luna, Enzo Villalba, Juan Cruz Aguilar, Alan Demetrio y Nahuel Parra.

DT: Héctor Storti (Sigue).

Inicio de pretemporada: 18/7.

Lugar de pretemporada: Villa Ramallo.

Cierre de pretemporada:

DEPORTIVO MADRYN (Puerto Madryn, Chubut)

Altas: Bruno Peinippil (Juan José Moreno), Mauro Peinipil (Juan José Moreno), Jorge Gaitán (Cipolletti), Matías Maidana (Arsenal), Hernán Quarta (Sol de Mayo), Emiliano Larrouy (Sansinena), Marcos Pérez (Sportivo Belgrano), Nicolàs Calfuman (Olimpo, retornó al club), Fabio Giménez (Cipolletti) y Diego Guevara (Deportivo Roca).

Bajas: Blas Tapparello, Santiago Velázquez, Eduardo Burruchaga, Alan Depotte, Carlos Ponce (Unión S), Nicolás Roldán, Matías Costas, Horacio Cardozo, Alejandro Arrieta y Maximiliano Timpanaro.

Plantel: Mariano Mc Coubrey, Pablo Lencina, Mauricio Mansilla, Fabricio Elgorriaga, Rodrigo Bona, Matías Birge, Matías Llanquetrú, Brian Uribe, Facundo Vega y Marcos Rilo.

DT: Luis Murúa (Sigue).

Inicio de pretemporada: 1/8.

Lugar de pretemporada: Puerto Madryn.

Cierre de pretemporada:

DEPORTIVO MAIPÚ (Maipú, Mendoza)

Altas: Fernando Labaké (Unión VK), Mauro Vizaguirre (Gutiérrez), Julio Villarino, Hernán Gautier (Alvarado), Daniel Carrasco (Unión Aconquija), Gaspar Cuello (Gutiérrez), Luis Daher (Independiente Rivadavia), Alejandro Capurro (Gutiérrez), Emanuel Martínez Schmith (Sportivo Desamparados), Álvaro Veliez (Argentino), Nicolás Aguirre (Juventud Unida Universitario), Jesús Vera (Juventud Unida Universitario), Emir Besabe (Huracán Las Heras), Leandro Basterrechea (Huracán Las Heras), Damián Bastianini (Huracán Las Heras) y Oscar Negri (Academia La Colonia).

Bajas: Walter García (All Boys), Santiago González (San Lorenzo), Giménez, Matías Persia y Gonzalo Parisi (Estudiantes RC).

Plantel: Cristian Tello, Facundo Rodríguez, Javier Farías, Lucas Parra, Francisco Agost y Gustavo Rigazzi.

DT: Carlos Sperdutti (Sigue).

Inicio de pretemporada:

Lugar de pretemporada:

Cierre de pretemporada:

DEPORTIVO ROCA (General Roca, Río Negro)

Altas: Adrián Mora (La Amistad), Gonzalo Garavano (Gimnasia y Tiro), Pablo Ostapkiewicz (Fortaleza - Colombia) y Lucas Di Grazia (Laferrere).

Bajas: Federico Rodríguez (Los Andes), Jonathan Valenzuela (Independiente N), Maximiliano Paniccia, Alejandro Ortíz, Diego Guevara (Deportivo Madryn) y Nicolás Trecco (Alvarado).

Plantel: José Lincopán, Rodrigo Mannara, Franco Moscaritolo, Fernando Fernández, Luciano Roberti, Juan Cifuentes, Guillermo Aguirre, Kevin Guajardo y Maximiliano Prioreschi.

DT: Mauro Laspada (Sigue).

Inicio de pretemporada: 23/7.

Lugar de pretemporada: General Roca.

Cierre de pretemporada:

DOUGLAS HAIG (Pergamino, Buenos Aires)

Altas: Zaninovic (Peyrano -a prueba-).

Bajas: Guillermo Pereira (Los Andes).

Plantel: Emiliano Belfiore, Pablo Mazza, Rodrigo Barucco, Agustín Cabello, Beiró, Juan Pablo Moretti, Lautaro Moretti, Ezequiel Santángelo, Jeronimo Casadidio, Agustín Pezzi, Nicolás Henry, Facundo Cejas, Ramiro Britos, Nicolás Maza, Soto, Senegalles, Carlucci, Galarza, Varela, Bersano, Yair Arismendi, Cristian Duma, Robertino Seratto, Pablo Soloaga, Tomás Marques, Esteban López, Santiago Areso e Iván Berdini.

DT: Rubén Rosello y Horacio Cantoni (Nuevos).

Inicio de pretemporada: 26/6.

Lugar de pretemporada: Pergamino.

Cierre de pretemporada:

ESTUDIANTES (Río Cuarto, Córdoba)

Altas: Raúl Albornoz (Atlético Paraná), Gonzalo Parisi (Deportivo Maipú), Ibrahim Hesar (Tiro Federal M), Leonel Ceresole (Tiro Federal M), Denis Gaude (Atlético San Basilio), Diego Azcurra (Centro Cultural Alberdi), Gastón Bottino (Mitre SdE), Víctor Beraldi (Juventud Unida Universitario), Leandro Céliz (Centro Cultural Alberdi), José Mancinelli (Juventud Unida RC), Juan Bruna (Las Palmas) y Edelmiro Martinich (Altos Hornos Zapla).

Bajas: Andrés Aimar (Se retiró), Juan Palandri (Se retiró), Marcos Lamolla (Juventud Unida Universitario), Emanuel Sesma (Villa Mitre), Franco Coronel (Defensores de Belgrano VR), Javier Fernández, Joaquín Giovanini (San Martín F), Martín Abraham (Universitario de Ambato - Ecuador), Julio Cáceres (Boca Unidos), Daniel Garro y Martín García (Monagas - Venezuela).

Plantel: Bruno Sepúlveda.

DT: Marcelo Vázquez (Sigue).

Inicio de pretemporada:

Lugar de pretemporada:

Cierre de pretemporada:

FERRO CARRIL OESTE (General Pico, La Pampa)

Altas:

Bajas:

Plantel:

DT: Sergio Priseajniuc (Nuevo).

Inicio de pretemporada:

Lugar de pretemporada:

Cierre de pretemporada:

GIMNASIA Y ESGRIMA (Concepción del Uruguay, Entre Ríos)

Altas: Emilio Crusat (Juventud Unida), Facundo Perassi (Libertad), Ricardo Bernay (Sportivo Desamparados), Jonathan Medina (Gimnasia y Tiro), Leandro Beterette (Central Norte), Gonzalo Rodríguez (Chaco For Ever), Luis Rivero (Gimnasia y Tiro) y Alejandro Domenez (Sportivo Desamparados).

Bajas: Lautaro Robles (Central Córdoba).

Plantel: Martín Góngora, Nicolás Torres, Jonathan Benítez, Agustín Griego, Maximiliano Rodríguez, Pablo Andrés Vercellino, Cristian Fornillo, Luciano Leguizamón, Lautaro Robles, Sergio Umpiérrez, Juan Manuel Ferreyra, Emilio Lazza, Jero Quintana, Agustín García, Leonel López, Nicolás Musico, Juan Manuel Rodríguez, Franco González, Emanuel Piñón y Leandro Olivera.

DT: Norberto Acosta (Sigue).

Inicio de pretemporada: 2/7.

Lugar de pretemporada: Concepción del Uruguay.

Cierre de pretemporada:

GIMNASIA Y TIRO (Salta)

Altas: Joaquín Iturrieta (Juventud Antoniana) y Sergio Salto (Central Córdoba SdE).

Bajas: Jonathan Medina (Gimnasia CDU), Nicolás Issa (Japón), Luis Rivero (Gimnasia CDU), Nicolás López Macri (Juventud Unida Universitario), Maximiliano López (Villa Mitre), Gonzalo Garavano (Gimnasia y Tiro), Pablo Motta (Juventud Unida Universitario), y Alejandro Toledo (Deportivo Santaní - Paraguay).

Plantel: Álvaro Cazula, Nicolás Issa, Fabio Giménez, Agustín Herrera, Lucas Nallim, Matías Macoritto, Juan Pablo Pereyra, Martín Mogni, Joqauín Mateo y Luciano Herrera.

DT: Víctor Riggio (Sigue).

Inicio de pretemporada: 16/7.

Lugar de pretemporada: Salta.

Cierre de pretemporada:

HURACÁN LAS HERAS (Las Heras, Mendoza)

Altas: Mauro Orué (Ramón Santamarina), Joan Juncos (Gutiérrez), David Garay (Gimnasia M), Ivo Hongn (Tigre), Juan Manuel Marital (Sportivo Estudiantes) y Emiliano Terzaghi (Unión VK).

Bajas: Damián Bastianini (Deportivo Maipú), Maximiliano Herrera (Cipolletti), Rubén Ramírez, Leandro Basterrechea (Deportivo Maipú), Julio Aguilar, Emir Basabe (Deportivo Maipú), Alaá Cristeff y Jorge Olmedo.

Plantel: Adolfo Tallura, Federico Giusepponi, Gonzalo Gómez, Adolfo Romero, Matías Navarro, Diego Pereyra, Claudio Úlloa, Jonathan Ramírez, Mauro Ruggeri, Fernando Camara, Emiliano García, Franco Dolci, Cristian Jofré y Nicolás Ali.

DT: Gustavo Reggi (Sigue).

Inicio de pretemporada: 16/7.

Lugar de pretemporada: Las Heras.

Cierre de pretemporada:

INDEPENDIENTE (Neuquén)

Altas: Carlos López Quintero (Rivadavia), Jonathan Valenzuela (Deportivo Roca), César Medina (Cipolletti), Ezequiel Carmona (Racing), Hernán Azaguate (Centenario) y Facundo Graziano (Rivadavia).

Bajas: Lautaro Villegas (Villa Mitre), Iván Marcolini, Facundo Dehais (La Amistad), Federico Cataldi, Nahuel González y Lucas Reynoso.

Plantel: Orlando Porra, Joan Artaza, Alan Vivanco y Manuel Berra.

DT: Diego Trotta (Sigue).

Inicio de pretemporada: 1/8.

Lugar de pretemporada: Neuquén.

Cierre de pretemporada:

JUVENTUD ANTONIANA (Salta)

Altas: Gustavo Ortíz, Jorge Pichotti, Gustavo Mendoza (Villa San Carlos), Nicolás Monje, Ángel Pedroso, Leonardo Gogna (Ramón Santamarina), Roymer Bolívar, Julio Montero, Eduardo Burruchaga, Juan Molina (Banfield), Gastón González (Argentino M), Matías Gogna (Ramón Santamarina), Dalmiro Dettler (Patronato), Cristian García, Diego Pascuttini, Alfredo Mansilla (San Martín T - a prueba), Facundo Castro (Camioneros Argentinos del Norte - a prueba) y Jesús Guaymas.

Bajas: Fernando Tantoni, Gonzalo Menéndez (Deportivo Santaní - Paraguay), Agustín Bellone (Villa Dalmine), César More (Racing C), Joaquín Iturrieta (Gimnasia y Tiro), Javier Marín, Lucas Acosta, Yony Angulo, Juan Antunes, Lucas Espíndola y Gustavo Balvorín.

Plantel: Juan Mulieri, Carlos Ramadán, Juan Pablo Cárdenas, Juan Cruz Bautista, Leandro Zárate, Claudio Acosta, Ricardo Gómez, Lucas Díaz, Nicolás Pérez, Franco Olivera, Cristian Chavarría, Agustín García, Juan Pablo Paz, Matías Zolorza, Agustín Marín, Lucas Witte, Juan Pablo Antunes, Gustavo Ibáñez, Gabriel Kelly y Leonardo Villa.

DT: Gustavo Módica (Sigue).

Inicio de pretemporada: 3/7.

Lugar de pretemporada: Salta.

Cierre de pretemporada:

JUVENTUD UNIDA (Gualeguaychú, Entre Ríos)

Altas : Damián Zadel (Libertad), Braian Aquino, Leandro Fernández (Gral. Belgrano VT) y Emiliano Ronconi (Almagro).

Bajas: Matías Marchesini, Daniel Abello, Claudio Pombo, Walter Acuña, Ariel Cólzera, Franco Leys, Emilio Crusat, Juan Francisco Bauzá, Marcos Quiroga, Sergio Sagarzazu, Daian Vocos, Patricio Romero y Sebastián Sosa.

Plantel: Lucas de León, Gustavo Córdoba, Leandro Larrea, Rubén Piaggio, Nicolás Suárez, Nicolás Trejo, Guido Minetti, Ignacio Abraham, Daniel Acosta, Juan Fernando Alfaro, Claudio Escalante, Román González, Guillermo Villalba, Juan Sánchez, Pablo Alza, Ignacio Shell Grane, Sebastián Vivas, Nicolás Retamar, Sacha Vela y Franco Lonardi.

DT: Javier Osella (Sigue).

Inicio de pretemporada: 10 de Julio.

Lugar de pretemporada: Gualeguaychú.

Cierre de pretemporada:

JUVENTUD UNIDA UNIVERSITARIO (San Luis)

Altas: Marcos Lamolla (Estudiantes RC), Rafael Blasco (Mandiyú), Francisco Aman (Sportivo Estudiantes), Nicolás Gatto (Gutiérrez), Nicolás López Macri (Gimnasia y Tiro), Matías Alasia (Cipolletti), Germán Mayenfisch (Motagua - Honduras), Edgardo Díaz (Chaco For Ever) y Pablo Motta (Gimnasia y Tiro).

Bajas: Martín García, Sebastián Valdez, Víctor Beraldi (Estudiantes RC), Kevin Pereyra, Mario Vallejo (Sportivo Estudiantes), Gabriel Pérez Tarifa, Laureano Tombolini, Facundo Guzmán, Nicolás Aguirre (Deportivo Maipú) y Jesús Vera (Deportivo Maipú).

Plantel: Gonzalo Salgueiro, Patricio Garrone, Walter Figueroa, Gabriel Ojeda, Eber Garro, Emiliano Capella, Guillermo Franco, Julian Gimenez, Ezequiel Sosa, Bruno Gimenez, Cristian Ochoa, Brayan Miranda, Juan Aguirre, Ivan Escobares, Federico Illanes, Lucas Argüello, Agustín Alcaraz, Gonzalo Paglialunga, Tomás Garro, Raúl Hómola, Joel Alba, José Michelena y Nicolas Pereyra.

DT: Pedro Dechat (Sigue).

Inicio de pretemporada: 19/7.

Lugar de pretemporada: San Luis.

Cierre de pretemporada:

RACING (Córdoba)

Altas: Juan De Tomaso (Mitre), Juan Tejera (Agropecuario Argentino), Héctor Cuevas (Central Córdoba SdE), Oscar Sainz (Central Córdoba SdE), Mauro Cejas (Unión SF), Jonathan Acosta (Pnks - Malasia), Cesar More (Juventud Antoniana), Juan Echarri, Matías Manzano, Paul Ramos (Belgrano) y Gonzalo Piermarteri (Catania de Italia).

Bajas: Matías Leichner, Federico Acevedo, Ricardo Marín, Julio Martínez y Martín Gómez.

Plantel: Leonardo Rodriguez, Rodrigo Cervetti, Rodrigo López, Hernan Olocco, Maximiliano Villa, Lucas Navarro, Pablo López, Mariano Martinez, Alejandro Luna, Gonzalo Vaudagna, Cardarelli, Fabio Álvarez, Francisco Biasutti, Diego Palleres, Ezequiel Ocampo y Franco García.

DT: Francisco Silva (Dirige el partido con San Lorenzo), futuro incierto.

Inicio de pretemporada: 27/6.

Lugar de pretemporada: Córdoba.

Cierre de pretemporada:

SAN JORGE (San Andrés, Tucumán)

Altas:

Bajas:

Plantel:

DT: Hugo Corbalán (Sigue).

Inicio de pretemporada:

Lugar de pretemporada:

Cierre de pretemporada:

SAN LORENZO DE ALEM (Catamarca)

Altas: Jesús Calderón (Unión Aconquija), Martín Arce (Sportivo Desamparados), Leonel Caffaratti, Facundo Rivero y Wilson Moreno.

Bajas: Fernando Vijande (Chaco For Ever) y Martín Bordonaro (Guabirá - Bolivia).

Plantel: Gonzalo Gómez, Héctor Acosta, Leonardo Rojas, Martín Bordonaro, Leonel Carrión, Matías Solohaga y Jonathan Rivera.

DT: Salvador Mónaco (Sigue).

Inicio de pretemporada:

Lugar de pretemporada:

Cierre de pretemporada:

SAN MARTÍN (Formosa)

Altas: Lucas Salazar (Deportivo Tortasa - España), Cristian Gutiérrez (Manta - Ecuador), Facundo Badaró (Ferroviario), Leandro Vera (Alianza de Villa Mercedes), Sebastian Allende (Liniers), Angel Cequeira (Sportivo Rivadavia VT), Nicolas Slimmens (Independiente de Chivilcoy), Facundo Suarez (Atlético Charata), Mamiliano Sánchez (Boca Unidos), Leandro Vera (El Linqueño), Eric Rojas (Misión Laishí), Iván Díaz, Juan Amarilla, Gianfranco Alegre (Alianza CL) y Joaquin Giovanini (Estudiantes RC).

Bajas:

Plantel: Diego Velázquez, Juniors Agüero, Richard Paniagua, Nelson Asatt, Gonzalo Pereyra, Lucas Núñez, Alejandro Benítez, Pablo Cravero, Iván Gorosito, Gonzalo Chávez, Ramón Franco, Raúl Rivas, Gastón Diellos, Hugo Caballero, René Bejarano y Oscar Giménez.

DT: Mauricio Chimentín (Sigue).

Inicio de pretemporada: 18/7.

Lugar de pretemporada: Formosa.

Cierre de pretemporada:

SANSINENA (General Cerri, Buenos Aires)

Altas: Fernando Montenegro (Nacional Potosí - Bolivia), Cristian Villanueva (Olimpo) y Gonzalo Arriola (Pampero).

Bajas: Emiliano Larrouy (Deportivo Madryn) y Nicolás Ihitz (Villa Mitre).

Plantel: Franco Agüero, Patricio Berardo, Bruno Nasta y José Villegas.

DT: Julio Román (Sigue).

Inicio de pretemporada: 30/7.

Lugar de pretemporada: Bahía Blanca.

Cierre de pretemporada:

SARMIENTO (Resistencia, Chaco)

Altas: Pablo Torresagasti (Racing - Uruguay), Alexis Bulgarrelli (Agropecuario), Santiago Domínguez (Gimnasia M), Carlos López Fretes (Gimnasia M), Alan Moreno (Defensores de Belgrano VR), Marcos Fernández (Unión S), Maximiliano Martínez (Bolivia) y Rodrigo Castro (Sportivo Belgrano).

Bajas: Cristian Piarrou, Cristian Zarzo (Crucero del Norte), Darío Arias, Gabriel López, Raúl Chabale (Sportivo Estudiantes), Nahuel Panzardi, Yamil Navarro y Diego Ftacla.

Plantel: Matías Quiroga, Juan Ignacio Carrera, Nicolás Giménez, Ronald Huth, Jonathan Gallardo, Luis Silba, Brian Berlo, Emanuel Córdoba, Federico López, Claudio Cevasco, Ángel Piz, Ricardo Villar, Cristian Almirón, Gonzalo Alarcón, Gonzalo Cañete, Maximiliano Gauto González y Sebastián Parera.

DT: Raúl Valdez (Sigue).

Inicio de pretemporada: 25/6.

Lugar de pretemporada: Resistencia.

Cierre de pretemporada:

SOL DE MAYO (Viedma, Río Negro)

Altas: Nahuel Amarilla (Ferro), Iván Caravaca (Altos Hornos Zapla), Alex Díaz (Pacífico NQN) y Enrique Narvay (Sport Huancayo - Perú).

Bajas: Hernán Quarta (Deportivo Madryn).

Plantel: Diego Galván, Matías Ponce y Lucas Malacarne.

DT: Adán Valdebenito (Nuevo).

Inicio de pretemporada: 16/7.

Lugar de pretemporada: Viedma.

Cierre de pretemporada:

SPORTIVO ATLÉTICO CLUB (Las Parejas, Santa Fe)

Altas: Augusto Álvarez (Unión S), Brian Meza (Real Potosí - Bolivia), Diego Albornoz (Belgrano), Johan Laureiro (DEPRO) y Cristian Yassogna (Central Córdoba R).

Bajas: Tomás Bolzicco, Ignacio Colombo, Federico Falco, David Gallardo (Villa Dálmine), Julián Gauna, Juan Grabowski (se retiró), Meza, Juan Pereyra, Germán Roblero y Emiliano Rodríguez.

Plantel: Facundo Fabello, Marcos Fissore, Daniel Salvatierra, Emilio Rébora y Diego Yacob.

DT:

Inicio de pretemporada: 16/7.

Lugar de pretemporada: Las Parejas.

Cierre de pretemporada:

SPORTIVO BELGRANO (San Francisco, Córdoba)

Altas: Gabriel Tomasini (Mitre SdE), Esteban Goicoechea (Instituto) y Julio Ramírez (DEPRO).

Bajas: Juan Manuel Aróstegui (Se retiró), Gaspar Triverio (Chaco For Ever), Fernando Ponce, Marcos Pérez (Dep. Madryn), Rodrigo Castro (Sarmiento R.) y Martín Zbrun (Cipolletti).

Plantel: Federico Cosentino, Leonardo Martina, Mauro Priotti, Matías Barbero, Rodrigo Forchino, Braian Camisassa, Rodrigo Cháves, Nahuel Rodríguez, Miguel Nievas Escobar, Alan Bert, Jonathan Mazzola, Sebastián Portigliatti, Mariano Racca, Gabriel Garay, Mauricio Bringas, Nicolás Moreno, David Muller, Juan Pablo Francia, Nicolás Capellino, Mauro Dalla Costa, Fernando Catube y Ezequiel Gaviglio.

DT: Edgardo Cervilla (Nuevo).

Inicio de pretemporada: 9/7.

Lugar de pretemporada: San Francisco.

Cierre de pretemporada:

SPORTIVO DESAMPARADOS (San Juan)

Altas: Gerardo Corvalán (Atlético Paraná), Michel García (Unión VK), Gabriel Solís (Sport Boys Warner - Bolivia), Ariel Sánchez (Unión VK), Matías González (Sportivo del Bono), Gabriel Díaz (Real Sociedad Gimnástica), Federico García (Crucero del Norte), Nicolás Marquevich (El Porvenir) y Jonatan Lastra (9 de Julio RAF).

Bajas: Emanuel Martínez Schmith (Deportivo Maipú), Martín Arce (San Lorenzo de Alem), Ricardo Bernay (Gimnasia CDU), Alejandro Domenez (Gimnasia CDU).

Plantel:

DT: Víctor Andrada (Sigue).

Inicio de pretemporada:

Lugar de pretemporada:

Cierre de pretemporada:

SPORTIVO ESTUDIANTES (San Luis)

Altas: Emanuel Díaz (Gutiérrez), Mario Vallejo (Juventud Unida Universitario), Nicolás Inostroza (Gimnasia M), Juan Amieva (Gimnasia M), José Pereyra (San Marcos de Arica - Chile), Raúl Chalabe (Sarmiento R), Facundo Simioli (Fénix) y Emmanuel Giménez (Deportivo Morón).

Bajas: Facundo Lupardo, Matías Acuña, Juan Manuel Marital (Huracán Las Heras), Francisco Aman (Juventud Unida Universitario), Mateo Castellano, Rodrigo Izco, Matías Conti y Gabriel Ferreira.

Plantel: Maximiliano Bustos, Leandro Corulo, Facundo Quiroga, Braian Sosa, Brian Cuello, Santiago Rodriguez, Emanuel Becerra y Lionel Felice.

DT: Gerardo Gómez (Sigue).

Inicio de pretemporada:

Lugar de pretemporada:

Cierre de pretemporada:

UNIÓN (Sunchales, Santa Fe)

Altas: Matías Zbrun (Libertad), Federico Boasso (Argentino SC), Carlos Ponce (Deportivo Madryn), Joaquín Molina (San Martín SJ), Rafael Nicola (Sportivo Patria), Matías Sarraute (Portuguesa - Venezuela) y Álvaro Aguirre (Pellegrini).

Bajas: Martín Comachi (Villa Dálmine), Lucas Comachi, Augusto Álvarez (Sportivo Atlético Club) y Marcos Fernández.

Plantel:

DT: Adrián Tosetto (Sigue).

Inicio de pretemporada:

Lugar de pretemporada:

Cierre de pretemporada:

VILLA MITRE (Bahía Blanca, Buenos Aires)

Altas: Lautaro Villegas (Independiente N), Patricio Escott (Alvarado), Enzo González Gatica (Bella Vista BB), Nicolás Ihitz (Sansinena), Maximiliano López (Gimnasia y Tiro) y Emanuel Sesma (Estudiantes RC).

Bajas: Leandro Ledesma (Chaco For Ever) y Lucas Saucedo (Chaco For Ever).

Plantel: Facundo Tavoliere, Héctor González, Gabriel Dietrich, Nicolás Ovando, Walter Arias, Fabián Dauwalder, Leonardo López, Ramiro Formigo, Agustín Cocciarini, Carlos Herrera, Manini, Ramírez, Tanner, Erbín, Antón, Gueper, Santillán, Sergio Escudero, Patricio López y Maximiliano Tunessi.

DT: Carlos Mungo (Nuevo).

Inicio de pretemporada: 23/7.

Lugar de pretemporada: Bahía Blanca.

Cierre de pretemporada:

Fuente: Ascenso del Interior