El Indio Solari romperá el silencio y hablará por primera vez en el año. El cantante acaba de lanzar el quinto disco de su etapa solista. El ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota lo hará este jueves 2 de agosto desde las 22 horas.

Estará en un programa especial en la Presentación de El ruiseñor, el amor y la muerte, su último disco. Hablará en simultáneo en FMLaPatriada, Somos Radio AM530, Garganta Poderosa y Redonditos de Abajo.

La última vez que habló fue en agosto de 2017. Habló sobre las críticas por el show de Olavarría: "Son unos canallas y resentidos".

"Momentáneamente no puedo convocar a nadie porque si alguien se llega a torcer un tobillo me van a dar cadena perpetua", dijo el ex cantante de los Redondos. En el recital hubo dos muertos.

Su nuevo disco

La portada del disco es una nostágica foto en blanco y negro de José y Chica, los padres del Indio. Y el arte del CD no incluye ilustraciones, como en casi todos sus trabajos anteriores. Esta vez la gráfica está cargada de fotos de personajes que el músico admira, entre cineastas, escritores, músicos y personalidades de la política. Se pueden ver imágenes de Leonard Cohen, John Lennon, Xul Solar, Robert Crumb, Norman Mailer, William Burroughs, Jack Kerouac, Kurt Vonnegut y Eva Perón. El tema "El tío Alberto en el día de la bicicleta" está dedicado a la memoria de Albert Hoffman, el científico que descubrió el LSD.