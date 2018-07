Córdoba: les robaron el auto con los hijos dentro

Los chicos no sufrieron lesiones pero quedaron en estado de shock, indicó la Policía.

Dos jóvenes fueron detenidos este martes tras robar un auto en el Centro de la ciudad de Córdoba con dos chicos que dormían dentro, hacerse pasar por policías y en el intento de fuga pedirles que empujaran el vehículo porque se había quedado por un desperfecto, según informaron los padres de los niños.

El caso

El robo se produjo a la 1 en Rivera Indarte al 320 cuando un hombre y su esposa se bajaron de un Volkswagen Gol y dejaron a sus dos hijos, de 11 y 13 años, durmiendo durmiendo dentro del vehículo.

El comisario Martín Pintos indicó a Mitre Córdoba que la pareja se dedica a llevar viandas a los indigentes de la peatonal, por lo que cuando dejó el auto estacionado, los delincuentes aprovecharon para perpetrar el robo.

"Andábamos repartiendo comida y uno de estos señores nos 'envuelve', nos hace dar un par de vueltas. Él vio dónde dejamos los vehículos", dijo Raúl Cuba (45), padre de los dos chicos.

"Quedan dormidos. Íbamos y cuando volvíamos el auto no estaba, los chicos tampoco. No veíamos a los chicos", dijo Claudia, la mujer quien con su esposo se bajaron del rodado durante unos minutos.

"Terrible, no veníamos a los chicos. Nos dimos con que esta misma gente nos habían robado el auto y se habían llevado a los niños a una cuadra. Se les quedó el auto; si no no sé a dónde estarían ahora", agregó la mujer al programa Arriba Córdoba, por El Doce.

Robo y detención

Cuando los chicos se despertaron, los ladrones se hicieron pasar por policías que iban a secuestrar el vehículo, contó Cuba, tras lo cual "dan arranque y a los 20 metros se les para el auto".

"Los hacen descender (a los chicos) y lo hacen pechar", contó el hombre, quien añadió que el hijo más pequeño se dio cuenta de que se trataba de un robo: "Le dicen: 'Vení vos también a ayudar a pechar el auto'. Y él dice que no tiene fuerza".

"Cuando llegan a la playa, antes de General Paz, le piden al encargado de la playa un cargador de batería y mi hijo se da cuenta y me dice: 'Ellos nos robaron el auto". Y ahí llegamos corriendo nosotros", indicó.

El auto fue recuperado en calle Santa Rosa 159, donde los dos asaltantes, de 18 y 23 años, fueron detenidos por la Policía.

Los chicos no sufrieron lesiones pero quedaron en estado de shock, indicó la Policía.

