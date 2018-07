[Copa Argentina] Talleres vs. Midland: cómo ver el partido en vivo y online

Talleres jugará en la noche de este martes con Ferrocarril Midland, equipo de la Primera C, en un partido correspondiente a los 32avos de final de la Copa Argentina 2018. El partido comenzará a las 21:10 en el estadio "Brigadier Estanislao López", cancha de Colón de Santa Fe, bajo el arbitraje de Héctor Paletta. El ganador de esta serie enfrentará al vencedor de Rosario Central y Juventud Antoniana de Salta.

El conjunto cordobés que ahora dirige Juan Pablo Vojvoda ya no contará con Lucas Olaza, el lateral uruguayo transferido a Boca, y aún no puede tener a Gonzalo Maroni, quien está disputando un torneo Sub 20 en España con la Selección argentina.

El equipo que pondrá Vojvoda en cancha será el mismo que perdió ante Belgrano (2-1) el clásico amistoso y tendrá como delanteros a Junior Arias y Samuel Sosa, tras la salida del uruguayo Santiago Silva.

Enfrente estará Midland, el equipo que milita en la Primera C y tiene esperanzas de pelear el título de la categoría, bajo la conducción de Horacio Fabregat. Para esta temporada sumó a varios jugadores con experiencia en el ascenso.

Cómo verlo

El partido se podrá ver en vivo y en directo a través de TyC Sports / TyC Sports Play.

Una opción que eligen muchos que no tienen televisión por cable o satélite es verlo online y en vivo en A Puro Gol, (en el último video al empezar el partido) o también en televisionparatodos.tv.

Además muchos acuden al sitio golesespana (último video al empezar el partido), futbollibre.online o a los links que ofrece el sitio Roja Directa, en este último caso teniendo que cerrar las ventanas de publicidad.

Probables formaciones

Talleres: Guido Herrera; Leonardo Godoy, Javier Gandolfi, Carlos Quintana, Facundo Medina, Pablo Guiñazú, Andrés Cubas, Juan Ramírez, Nahuel Bustos, Junior Arias y Samuel Sosa. DT: Juan Pablo Vojvoda.

Midland: Matías Mansilla; Pablo Jerez, Patricio Grgona, Luciano Nebot, Andrés Siena; Adrián Castro, Leonardo Celín, Néstor García, Sebastián Menguéz, Ezequiel Cardozo; Gonzalo Vivanco. DT: Horacio Fabregat.

Árbitro: Héctor Paletta.

Estadio: "Brigadier Estanislao López" (Colón).

Hora: 21.10.