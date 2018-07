Liga Juvenil: resultados de la jornada del domingo

En la división sub 14, Proyecto Crecer venció a Defensores de Iturraspe.

Este domingo se disputaron los cruces de la segunda fase del torneo Apertura de la Liga Juvenil para las categorías sub 14 y sub 16. La jornada se desarrolló en las canchas de Juventud Unida, Iturraspe y Josefina.

Resultados

- Cancha de Juventud Unida

9 de Julio de Freyre 0-2 SS Devoto(sub 14)

Def. de Sportivo 3-2 Brown San Vicente(sub 14)

Def. de Iturraspe 4-2 Dep. Las Malvinas (sub 16)

- Cancha de Iturraspe



Estrella Verde 2-3 Def. de Iturraspe (sub 14)

Proyec Crecer 2-1 Antártida Arg.(sub 14)

Juventud Verde 1-0 Josefina "C" (sub 16)

- Cancha de Josefina

La Hidráulica "A" 3-0 La Hidráulica "C"(sub 14)

La Hidráulica "C" 0-0 Josefina "B" (sub 14)

La Hidráulica "A" 2-0 La Hidráulica "B" (sub 16)